Най-важното от спорта на 16.09.2026 година

България повали Полша след волейболен трилър

Българският национален отбор по волейбол постигна впечатляваща победа над Полша в последния си мач от група В на ЕвроВолей 2026. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се наложиха с 3:2 гейма след истински спектакъл в София.

Поляците взеха първия гейм с 25:20, но България спечели следващите два с 31:29 и 25:23. След успех на Полша в четвъртата част се стигна до тайбрек, в който „лъвовете“ надделяха драматично с 20:18.

С успеха „лъвовете“ завършиха на трето място в група В. На осминафиналите България ще се изправи срещу Германия в събота от 19:00 часа в София.

ЦСКА надви Локомотив София с голове на Ето'о и Цварц

ЦСКА победи Локомотив София с 2:0 в отложения мач от шестия кръг на Първа лига. Джеймс Ето'о откри резултата през първото полувреме, а Жоел Цварц реши срещата малко преди края.

„Червените" откри резултата в 37-ата минута. След поредица от рикошети пред наказателното поле топката достигна до Джеймс Ето'о, който с удар от дъгата преодоля Величков за 1:0.

Вторият гол падна в 84-ата минута след бърза контраатака. Ето'о изведе Цварц, който напредна, преодоля вратаря и изпрати топката в мрежата за крайното 2:0.

Така ЦСКА излиза на втората позиция в първенството с 23 точки, колкото има и Лудогорец, а Локомотив София са на 13-то с 4 точки.

Феновете на Левски изкупиха половината стадион за 24 часа

Феновете на Левски купиха близо 18 500 билета за по-малко от 24 часа след пускането на пропуските в свободна продажба. „Сините" започват своето участие в основната фаза на Лига Европа с домакинство на Ред Бул Залцбург на Националния стадион „Васил Левски".

В същото време обаче на стадиона все още има 18 301 свободни места. Общият капацитет за срещата е 36 679, което означава, че почти половината от наличните места все още могат да бъдат заети. Сектор „А" вече е изцяло пълен, като над 70% от капацитета на Сектор „В" също е запълнен. Най-много свободни места има в Секторите „Б" и „Г".

Никола Цолов може да продължи кариерата си в японската Супер Формула

Кариерата на Никола Цолов може да продължи в японската Супер Формула през следващия сезон, съобщава The New Zealand Herald.

Според информацията за българския пилот няма да има свободно титулярно място на стартовата решетка във Формула 1 през 2027 година.

В Ред Бул са останали изключително доволни от представянето на Лиам Лоусън като резерва в основния отбор. Поради тази причина ръководството планира да задържи новозеландеца като титуляр в Рейсинг Булс за още един сезон.

Формула 1 обяви календара за сезон 2027

F1 официално обяви календара за сезон 2027. Той включва 24 състезания, които ще се проведат от март до декември в 22 държави. Бахрейн трябва да открие следващата кампания, докато броят на спринтовете е увеличен на 10. Сред новите домакини на такъв тип надпревари е и Монако.

Предсезонните тестове ще се проведат в Бахрейн от 24 до 27 февруари 2027 г. След това островната държава ще даде начало на следващата кампания. За последно Бахрейн откри сезон 2024, след което отстъпи мястото на Австралия.

В календара на F1 за 2027 г. не фигурират пистите Зандвоорт и Каталуния. Първата изпада от календара, докато Барселона ще се завърне през 2028-ма, редувайки се със Спа. Пистата Сепанг, която ще приеме кръг след няколко седмици, също не фигурира в календара.