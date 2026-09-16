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43 държави с общ призив към талибаните: Премахнете ограниченията срещу жените в Афганистан

43 държави с общ призив към талибаните: Премахнете ограниченията срещу жените в Афганистан
pixabay

Декларацията настоява за незабавно възстановяване на правата на жените и момичетата, докато милиони афганистанки остават без достъп до образование

Четиридесет и три държави отправиха общ призив към талибаните незабавно да отменят ограниченията върху правата на жените и момичетата в Афганистан. Позицията беше представена от трибуната на ООН преди заседание на Съвета за сигурност, посветено на ситуацията в страната.

От името на подписалите декларацията държави говори постоянният представител на Франция в ООН Жером Бонафон.

"От август 2021 г. талибаните наложиха политика на сегрегация, основана на пола, практически заличавайки жените и момичетата от обществения живот и силно ограничавайки достъпа им до образование, здравни грижи и работа", заяви Бонафон.

Сред подкрепилите текста са редица европейски държави, както и Либерия, Обединените арабски емирства, Мексико и Япония.

Милиони момичета остават извън училище

По данни на ЮНЕСКО около 2,4 милиона млади афганистанки са лишени от възможността да получат средно образование.

В общата позиция се предупреждава и за риск от репресии срещу жените, които отказват или са възприемани като отказващи да спазват наложените ограничения. Според изявлението на Бонафон опасност има и за техните поддръжници и за хората, определяни като критици на режима.

"Подобни широко разпространени и систематични нарушения на човешките права не само разбиват живота, достойнството и бъдещите перспективи на афганистанските жени и момичета: те възпрепятстват и развитието, мира и стабилността на Афганистан като цяло", подчерта френският представител.

Подписалите декларацията настояват талибаните "незабавно да отменят всички ограничения върху правата на жените и момичетата, във всичките им проявления, и да прекратят всички нарушения на човешките права".

Междувременно хуманитарната ситуация в Афганистан остава тежка. По данни на ООН над 400 000 афганистанци са били принудително върнати в страната от началото на годината, като повечето са депортирани от Иран и Пакистан.

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