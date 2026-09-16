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Моралес: Отборът се доближава до ДНК-то на ЦСКА

Моралес: Отборът се доближава до ДНК-то на ЦСКА
БТА

Временният наставник остана доволен от характера при победата над Локомотив София, а Любослав Пенев благодари на „червените“ фенове за емоционалната подкрепа

Временният треньор на ЦСКА Даниел Моралес изрази задоволство след победата с 2:0 при гостуването на Локомотив София в отложения мач от шестия кръг на Първа лига.

Успехът е втори пореден за „червените“ под ръководството на Моралес, който застана начело на отбора след оставката на Христо Янев.

„Характерът, който показват момчетата, се доближава до ДНК-то на ЦСКА. Добра победа, постигната със себераздаване. През второто полувреме стана по-тежко. Важно е, че момчетата излязоха от ситуацията, без да допуснат гол. С второто попадение всичко приключи“, заяви Моралес.

Той подчерта, че отборът е успял да използва по-добре фланговете и добави, че в настоящия момент най-важни са спечелените точки.

„Работя в ЦСКА с голямо удоволствие. За мен е привилегия да водя отбора в тези мачове. Имахме един обяд, днес беше вечерята, а сега отиваме за десерт. Надявам се да се представим на добро ниво срещу Локомотив Пловдив и да зарадваме нашите фенове“, каза още наставникът.

Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев също остана доволен от представянето на своя тим въпреки поражението. Според него „железничарите“ не са заслужавали да загубят.

„Играхме много добре и контролирахме ситуацията на терена. ЦСКА ни вкара гол с един удар през първото полувреме, а след почивката се получи идентична ситуация. Не успявахме да завършим атаките. Има неща, които трябва да изчистим и в двете фази“, коментира Пенев.

Той изрази увереност, че положителните резултати скоро ще дойдат, и подчерта, че съставът продължава да се адаптира след три месеца съвместна работа.

Пенев благодари и на привържениците на ЦСКА, които издигнаха транспарант в негова подкрепа. Легендата на „червените“ продължава битката си с онкологично заболяване.

„Беше много емоционален момент за мен. Аз съм в ЦСКА от дете, преминал съм през всички гарнитури, а след това играх в чужбина. Аз съм си от ЦСКА, но невинаги можем да работим там. Доволен съм от това, което имам в Локомотив София, и от подкрепата на ръководството“, завърши Пенев.

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