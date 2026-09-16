Най-важното от света на 16.09.2026-та г.

"Ако погледна към Европа днес, бих казала, че състоянието на съюза е най-стабилното от когато и да е било. Европа избра да върви по собствения си път. Сега се заражда една по-независима Европа, която се откъсва от токсичната зависимост на изкопаемите горива на Русия, Европа, която трансформира промишлеността си, Европа, която е способна стабилно да се защитава."

Това заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в рамките на своето годишно обръщение "За състоянието на съюза".

В речта си за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент в Страсбург председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен съобщи, че Брюксел предлага на Канада да стане "асоциирана членка" на ЕС. Според Фон дер Лайен двете страни споделят идентични глобални позиции - от геополитиката и Арктика до климатичните промени и изкуствения интелект, като вече са доказали синхрона си по темите за отбраната, веригите за доставки и подкрепата за Украйна.

Кая Калас заяви, че единствената пречка за мира е Русия. Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас участва днес в дебати в Европейския парламент в Страсбург, посветени на необходимостта от допълнителна европейска подкрепа за Украйна на фона на ескалацията на войната с Русия.

"Юли и август бяха най-смъртоносните месеци за украинските граждани от началото на тази война", заяви Калас. "Тъй като армията ѝ е затънала, Русия убива цивилни от въздуха", допълни тя, като подчерта, че руската армия безразборно и безсрамно напада украинското население.

Подкрепяните от Иран хути укрепват позициите си около стратегическия проток Баб ел-Мандеб, след като установиха контрол над значителна част от йеменското крайбрежие на Червено море. Според източник, близък до силите на международно признатото правителство на Йемен, бунтовниците изграждат окопи и укрепления, за да затвърдят контрола си върху наскоро завзетите територии.

Настъплението на хутите им осигури позиции в непосредствена близост до Баб ел-Мандеб - протокът, който свързва Червено море с Аденския залив и е сред ключовите морски маршрути между Европа и Азия. Групировката е завзела територии по йеменското крайбрежие и острови в района на протока.

Международен трибунал в Хага обяви днес, че признава бившия командир на Армията за освобождение на Косово (АОК) и по-късен президент на страната Хашим Тачи за наказателно отговорен за военни престъпления, като го осъди на 25 години затвор.

58-годишният Тачи, заедно с трима други бивши лидери на АОК, които се сражаваха срещу сръбските сили по време на войната през 1998-1999 г., бе изправен пред съда по обвинения в убийства, изтезания и преследване.

Шестмесечната война на САЩ срещу Иран е струвала около 38 милиарда долара, като се очаква да добавя приблизително 3 милиарда долара разходи всеки месец. Това показва оценка на Бюджетната служба на Конгреса (CBO). Независимата бюджетна агенция към Конгреса е изчислила разходите до 1 август и посочва, че конфликтът може да повиши инфлацията с 0,5% през първите три месеца на 2027 г.

Китай е готов да защитава "легитимните интереси" на Иран на фона на конфликта в Близкия изток и призовава Техеран и САЩ към сдържаност. Това заяви китайският външен министър Ван И по време на среща с иранския си колега Абас Арагчи в Пекин.

"Китай и Иран са ангажирани с всеобхватно стратегическо партньорство. Китай иска да засили диалога и сътрудничеството с Иран и ефективно да защитава легитимните права и интереси на Иран", каза Ван И в изявление, разпространено от китайското външно министерство.