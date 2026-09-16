Треньорът на Залцбург очаква „горещ“ мач срещу Левски

Старши треньорът на Залцбург Дани Рьол очаква труден и интригуващ сблъсък с Левски в първия кръг от основната фаза на Лига Европа.

Двубоят е на 17 септември от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

„Очаквам интересен двубой, а стадионът най-вероятно ще бъде пълен. Ще опитаме да оставим добри впечатления в този мач“, заяви Рьол на пресконференцията преди срещата.

Наставникът на австрийския тим обърна внимание на силното начало на „сините“ в първенството.

„Левски започна много добре шампионата с осем победи и едно равенство. И за двата отбора това ще бъде важен мач. Намираме се в добро настроение и сме подготвени“, добави той.

Залцбург ще се стреми да започне участието си в турнира с победа. Рьол разкри, че все още не е взел окончателно решение за две позиции в стартовия състав.

„Очаквам и двата отбора да се опитат да контролират мача. Левски има около 80 процента притежание на топката в първенството, но ние също ще се стремим да владеем колкото може повече. Ще опитаме да бъдем много агресивни в нападение“, обясни специалистът.

Рьол подчерта, че пресата ще бъде сред основните оръжия на гостите. Той е запознат и с атмосферата, която привържениците на Левски създават в европейските мачове.

„Гледах мач на Левски и усетих атмосферата. Ако на стадиона има 38 000 души, ще бъде наистина много горещо. Знаем какво ни предстои и се надявам да започнем и да се представим добре“, каза още треньорът на Залцбург.