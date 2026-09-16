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Синът на загинала при катастрофа на "Тракия" научил за смъртта ѝ от интернет

Синът на загинала при катастрофа на "Тракия" научил за смъртта ѝ от интернет
Pixabay

В съда обвиняемият Иса Йълдъръм заяви, че преди удара му прилошало и не помни какво се е случило

Синът на загиналата при тежката катастрофа на АМ "Тракия" Боряна Панайотова е научил за инцидента от интернет, а след това разпознал автомобила на майка си на публикуваните снимки. Това стана ясно по време на поредното заседание по делото за смъртта на Панайотова и Николай Здравков.

Катастрофата е станала на 13 юли в района на 148-ия километър на магистралата край Пловдив. Двамата пътували към Несебър, когато спукали гума и спрели в аварийната лента.

По-късно в автомобила им се ударила кола, управлявана от живеещия в Белгия турски гражданин Иса Йълдъръм. Той е обвинен за причиняване по непредпазливост на смъртта на двамата.

Преди 11 месеца Йълдъръм призна вината си и получи присъда от шест години затвор. Апелативният съд обаче върна делото за ново разглеждане на първа инстанция.

Синът на Боряна разпознал автомобила на снимките

По време на днешното заседание бяха прочетени показания на близките на загиналите. От тях стана ясно, че синът на Боряна Панайотова - Виктор, първоначално попаднал на информация за катастрофата в интернет.

Той забелязал, че посочената възраст на жертвите съвпада с тази на майка му и нейния приятел. След като разгледал снимките от мястото, разпознал автомобила. По-късно му прилошало и бил откаран в болница.

В съдебната зала беше разпитана и сестрата на Николай Здравков - Мариана. Тя не е била очевидец на катастрофата.

Йълдъръм: Прилоша ми и повече не помня нищо

Пред съда обвиняемият разказа, че е пътувал от Белгия заедно със свой приятел и трите си деца. По думите му двамата се сменяли зад волана по време на дългото пътуване.

Йълдъръм твърди, че в района на 148-ия километър почувствал силна болка в гърдите. По думите му опитал да отбие, след което му притъмняло и няма спомен за самия удар.

"Имах чувството, че получавам сърдечен удар, че умирам, притъмня ми пред очите, мозъкът ми все едно заспа и повече не помня нищо", разказа той пред съда.

Обвиняемият се извини на близките на загиналите с думите: "Не исках така да се случи, това беше катастрофа, моля да ми простите."

По делото предстои да бъде изслушана автотехническата експертиза, като следващото заседание е насрочено за 16 октомври.

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