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Две катастрофи за една нощ: Шофьор буйства пред полицаи в "Слънчев бряг"

Две катастрофи за една нощ: Шофьор буйства пред полицаи в "Слънчев бряг"
БТА

36-годишният мъж напуснал мястото на първия инцидент, а след задържането отказал тестове за алкохол и наркотици

36-годишен мъж от София е задържан след две последователни катастрофи по Южното Черноморие и бягство от мястото на първия инцидент. При намесата на полицията той проявил агресия и отказал да бъде изследван за употреба на алкохол и наркотични вещества.

Случаят е от около 2:30 часа на 15 септември. По данни на полицията мъжът първо катастрофирал в Свети Влас, но вместо да остане на място, потеглил с видимо висока скорост в посока Несебър.

Малко по-късно, в района пред хотел в "Слънчев бряг", той предизвикал и второ пътнотранспортно произшествие.

Автомобилът спрял пред друг хотел в курорта, където водачът слязъл от него във видимо неадекватно състояние.

При пристигането на полицейските служители 36-годишният мъж започнал да буйства и проявил агресия. Това наложило задържането му за срок до 24 часа.

Впоследствие той отказал да бъде тестван за алкохол и наркотици, както и да даде кръвна проба за химичен анализ.

Отказът от изследване означава, че от предоставената от полицията информация не може да се направи заключение дали мъжът е бил под въздействието на алкохол или наркотични вещества по време на инцидентите.

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