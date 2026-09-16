Новини
Търси
Подкаст
Политика

Йотова в Страсбург: Черно море е от ключово значение за сигурността на Европа

Йотова в Страсбург: Черно море е от ключово значение за сигурността на Европа

Двете разговаряха в рамките на посещението на българския държавен глава във френския град

Президентът Илияна Йотова обсъди с кмета на Страсбург Катрин Траутман предизвикателствата пред сигурността в Европа и необходимостта от засилване на единството в Европейския съюз. Двете разговаряха в рамките на посещението на българския държавен глава във френския град, съобщиха от прессекретариата на президентството.

Основна тема на срещата са били предизвикателствата пред европейската сигурност на фона на войните в Украйна и Близкия изток.

Йотова е поставила акцент върху стратегическото значение на Черно море не само за сигурността на Югоизточна Европа, но и за целия континент. Президентът е подчертала и ролята му за България от икономическа гледна точка и за развитието на туризма.

Свързаността като фактор за сигурността

По време на разговора Йотова е определила свързаността като един от основните елементи за гарантиране на сигурността и е подчертала ролята на България в региона.

Държавният глава е представила пред кмета на Страсбург енергийните и транспортните проекти, по които страната работи.

Посещението на Илияна Йотова в Страсбург включва серия от срещи в европейските институции. В програмата ѝ са разговори с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар и председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, както и среща с българските евродепутати.

Йотова ще открие в Европейския парламент и изложбата „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост“.

Още по темата

Скандалът "Велева": Инициативният комитет на Илияна Йотова с позиция

Скандалът "Велева": Инициативният комитет на Илияна Йотова с позиция

Йотова пред младежи: Мирът не е даденост, светът трябва да се обърне към него

Йотова пред младежи: Мирът не е даденост, светът трябва да се обърне към него

Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Илияна Йотова

Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Илияна Йотова

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 2 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 13 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 14 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 16 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 18 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 26 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 27 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 29 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 29 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 31 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 38 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 44 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 46 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 48 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 59 минути