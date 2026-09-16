Йотова в Страсбург: Черно море е от ключово значение за сигурността на Европа

Президентът Илияна Йотова обсъди с кмета на Страсбург Катрин Траутман предизвикателствата пред сигурността в Европа и необходимостта от засилване на единството в Европейския съюз. Двете разговаряха в рамките на посещението на българския държавен глава във френския град, съобщиха от прессекретариата на президентството.

Основна тема на срещата са били предизвикателствата пред европейската сигурност на фона на войните в Украйна и Близкия изток.

Йотова е поставила акцент върху стратегическото значение на Черно море не само за сигурността на Югоизточна Европа, но и за целия континент. Президентът е подчертала и ролята му за България от икономическа гледна точка и за развитието на туризма.

Свързаността като фактор за сигурността

По време на разговора Йотова е определила свързаността като един от основните елементи за гарантиране на сигурността и е подчертала ролята на България в региона.

Държавният глава е представила пред кмета на Страсбург енергийните и транспортните проекти, по които страната работи.

Посещението на Илияна Йотова в Страсбург включва серия от срещи в европейските институции. В програмата ѝ са разговори с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар и председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, както и среща с българските евродепутати.

Йотова ще открие в Европейския парламент и изложбата „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост“.