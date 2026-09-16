Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Илияна Йотова

Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Часове по-рано медията публикува експертиза по случая "Петрохан" без да бъдат цензурирани имена и лични данни на лица, свързани със случая.

Велева обяви решението си във Фейсбук:

"Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин.

Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях."

Журналистката, която дълги години беше свързвана с ДПС, допълва, че за съжаление някои политици "не се впечатляват от зверската картина на детското насилие, а от факта на неговото разкриване."

"Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви. И няма да спра да разкривам тази истина!", пише още тя.