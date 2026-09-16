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Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Илияна Йотова

Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Илияна Йотова

По-рано стана ясно, че като главен редактор на новинарски сайт е публикувала експертиза от случая "Петрохан", в която се разкриват лични данни на жертви

Главният редактор на сайта Епицентър Валерия Велева обяви, че напуска Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Часове по-рано медията публикува експертиза по случая "Петрохан" без да бъдат цензурирани имена и лични данни на лица, свързани със случая.
 
Велева обяви решението си във Фейсбук:
 
"Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин.
Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях."
 
Журналистката, която дълги години беше свързвана с ДПС, допълва, че за съжаление някои политици "не се впечатляват от зверската картина на детското насилие, а от факта на неговото разкриване."
 
"Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви. И няма да спра да разкривам тази истина!", пише още тя.
 

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