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Хърватия ще получи 8 американски хеликоптера „Блек Хоук“ и ракети ХАЙМАРС

Хърватия ще получи 8 американски хеликоптера „Блек Хоук“ и ракети ХАЙМАРС
АП/БТА

Те ще бъдат доставени до края на 2027-ма г.

Хърватия ще увеличи военния си капацитет с осем американски многоцелеви хеликоптера „Блек Хоук“ (Black Hawk) и ракетни системи ХАЙМАРС (HIMARS), които ще бъдат доставени до края на 2027 г. или началото на 2028 г. Това съобщи хърватският министър на отбраната Иван Анушич след официални разговори с военни представители на САЩ в Алабама, информира агенция ХИНА, цитирано по БТА.  

Анушич се намира на работно посещение в Щатите, като в понеделник се включи в честванията в Минесота по повод 30-ата годишния от партньорството между въоръжените сили на Хърватия и Националната гвардия на Минесота.

Благодарение на постигнатото двустранно споразумение доставките са ускорени. Първоначалните разчети предвиждаха оборудването да пристигне едва през третото тримесечие на 2028 г. В рамките на визитата си хърватският министър инспектира Центъра за високи постижения „Юлиста Авиейшън“ (Yulista Aviation) в Алабама, където летателните апарати преминават финални тестове и окомплектоване.

С новото попълнение флотът от „Блек Хоук“ на Загреб ще достигне общо 12 машини, което ще позволи на страната да разполага с пълна ескадрила. Командирът на хърватските ВВС бригаден генерал Крешимир Ражов изтъкна, че многофункционалният характер на хеликоптерите ще осигури надеждна въздушна подкрепа за специалните, сухопътните и военноморските сили.

Паралелно с това Анушич отбеляза, че предстои финализиране на преговорите за покупка на ракети за системите ХАЙМАРС с обсег над 150 километра. Той увери, че от американска страна няма наложени пречки за предоставянето на тези боеприпаси с голям обсег.

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