Георги Иванов участва в честванията за 100-годишнината на гръцкия футбол

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов беше сред официалните гости на тържествената церемония в Солун, посветена на 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация.

Юбилейното събитие събра представители на националните футболни асоциации в Европа, ръководители на УЕФА и известни личности от гръцкия и международния футбол.

По време на церемонията слова произнесоха президентът на Гръцката футболна федерация Макис Гагкацис, президентът на УЕФА Александър Чеферин и заместник-министърът на спорта на Гърция Янис Вруцис.

Честванията включваха и фестивала UEFA Football in Schools, който се проведе на площад „Аристотелус“ в центъра на Солун.

Инициативата събра деца от града и редица известни бивши футболисти. Сред участниците бяха европейски шампиони с националния отбор на Гърция, както и специалните гости Оливер Бирхоф и Альоша Асанович.

Събитията по случай юбилея съпътстваха заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА в Солун.

По време на него бяха определени домакините на редица предстоящи финали в европейските клубни турнири. Одобрени бяха и промени в системата за изкачване и изпадане в Лигата на нациите през сезон 2026/27.