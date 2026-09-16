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Георги Иванов участва в честванията за 100-годишнината на гръцкия футбол

Георги Иванов участва в честванията за 100-годишнината на гръцкия футбол
БТА

Президентът на БФС беше сред официалните гости на юбилейната церемония в Солун

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов беше сред официалните гости на тържествената церемония в Солун, посветена на 100-годишнината от създаването на Гръцката футболна федерация.

Юбилейното събитие събра представители на националните футболни асоциации в Европа, ръководители на УЕФА и известни личности от гръцкия и международния футбол.

По време на церемонията слова произнесоха президентът на Гръцката футболна федерация Макис Гагкацис, президентът на УЕФА Александър Чеферин и заместник-министърът на спорта на Гърция Янис Вруцис.

Честванията включваха и фестивала UEFA Football in Schools, който се проведе на площад „Аристотелус“ в центъра на Солун.

Инициативата събра деца от града и редица известни бивши футболисти. Сред участниците бяха европейски шампиони с националния отбор на Гърция, както и специалните гости Оливер Бирхоф и Альоша Асанович.

Събитията по случай юбилея съпътстваха заседанието на Изпълнителния комитет на УЕФА в Солун.

По време на него бяха определени домакините на редица предстоящи финали в европейските клубни турнири. Одобрени бяха и промени в системата за изкачване и изпадане в Лигата на нациите през сезон 2026/27.

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