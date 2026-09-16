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КРС предлагат: Всеки апартамент, къща, офис и барака със собствен пощенски код

КРС предлагат: Всеки апартамент, къща, офис и барака със собствен пощенски код
Снимка: Pixabay

Само някои справки в регистъра ще бъдат безплатни, гласи проектът

Всеки апартамент, къща, офис или друг самостоятелен адресируем обект в България ще може да получи собствен уникален пощенски код. Това предвижда проект за промяна на системата за пощенските кодове, разработен от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

Идеята е досегашният четирицифрен код, който обозначава населено място или пощенски район, да бъде запазен, но към него да бъде добавена втора част, чрез която да се идентифицира конкретният адресируем обект.

Така вместо един и същ пощенски код да се използва за множество адреси в даден район, пълната комбинация ще позволява разграничаването на отделен имот или самостоятелен обект.

Целта на промяната е да се създаде значително по-прецизна система за идентифициране на адресите и да се улеснят обработването, сортирането и доставянето на пощенски пратки.

Предвижда се новите кодове да бъдат включени в национален регистър на пощенските кодове. КРС работи и по нормативната уредба, която трябва да определи условията и реда за създаването, поддържането и използването на този регистър.

Системата ще има значение не само за традиционните пощенски услуги. Уникалното идентифициране на адресите би могло да улесни и куриерските доставки и други услуги, при които точното определяне на мястото за доставка е от ключово значение.

За гражданите е предвидена възможност да извършват справки в регистъра, като според проекта определени справки ще бъдат безплатни. Промяната все още не е влязла в сила. Тя е част от нормативна процедура, което означава, че на този етап гражданите продължават да използват съществуващите четирицифрени пощенски кодове.

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