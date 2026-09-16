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"Величие" регистрира своите кандидати за президент и вицепрезидент

"Величие" регистрира своите кандидати за президент и вицепрезидент

Ивелин Михайлов за президент и проф. Юлиана Матеева за вицепрезидент

„Величие“ внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация на Ивелин Михайлов за президент и проф. Юлиана Матеева за вицепрезидент за участие в президентските избори, насрочени на 25 октомври 2026 г.
За регистрацията си за президентския вот формацията внесе 7000 подписа на български граждани. Михайлов внесе документите за регистрация, придружаван от бившия депутат от "Величие" Стилиана Бобчева и сина му. 

Влизаме с амбиции този път ние и хората да си вземем поправителен. На предишните избори всички повярвахме, че нещо може да с подобри, можем да кажем, че има 10% подобрение, но е много далеч от това, което всички искахме, каза Ивелин Михайлов. Той посочи, че партията е избрала него и проф. Юлиана Матеева чрез проучване сред избиратели и симпатизанти.

На журналистически въпрос защо се кандидатират от името на партия, вместо от Инициативен комитет, Михайлов отговори "защото не искаме да вземаме парите на хората". Не е честно като кандидати, излъчени от партия, да се правим, че сме от Инициативен комитет и не сме партийни, допълни той.

Попитан каква е геополитическата му ориентация Михайлов посочи, че държавата ни в такъв опасен момент не може да казва нищо срещу никой геополитически играч. Виждаме, че големите геополитически играчи нарушават правилата, защото те ги създават. Ние трябва да работим към това да имаме думата, а не да продаваме народния интерес за външни облаги или подкрепа.

Михайлов заяви, че не помощта за Украйна, а търговията трябва да продължи. Ние сме държава, която има военно промишлен комплекс и тя трябва да реализира продукцията си, но печалбите от държавното производство трябва да отиде за хората, каза той. Според него ние също сме участник във войната като член на ЕС и НАТО.

На въпрос дали трябва да се върнат разширените правомощия на президента Михайлов коментира "с тях пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции". От изборите досега не сме видели нито веднъж настоящият президент да заема позиция, която да защитава народа и смятаме, че това трябва да се промени, каза той.

По думите му президентът е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа. Попитан дали като президент би посетил Русия, той отговори, че за това трябва да има конкретна причина или покана. 

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