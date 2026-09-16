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Скандалът "Велева": Инициативният комитет на Илияна Йотова с позиция

Скандалът "Велева": Инициативният комитет на Илияна Йотова с позиция
БТА

Велева заяви, че оттеглянето ѝ е свързано с желанието ѝ журналистическата ѝ работа да не бъде използвана в предизборната кампания

Инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова- Кирил Вълчев се разграничи от публичното изнасяне на лични данни, след като сайтът "Епицентър" публикува информация за дете, съдържаща се в експертиза по прокурорското разследване на случая "Петрохан".

"Инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев категорично се разграничава от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това", се посочва в позиция на комитета.

В нея се отбелязва и решението на издателката на "Епицентър" Валерия Велева да напусне инициативния комитет. Тя се оттегли от него часове след публикацията на сайта, в която бяха изложени лични данни на дете. 

"Във връзка с това намираме решението на Валерия Велева, чието име бе замесено, да се оттегли от Инициативния комитет за правилно", заявяват от комитета.

Позицията идва след остра реакция от съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов, който призова Йотова не само да приеме оттеглянето на Велева, но и ясно да се разграничи от действията ѝ.

"Напускането на Велева не е достатъчно - Илияна Йотова дължи ясно да се разграничи от тези практики и дължи отговор защо я е допуснала в инициативния си комитет. Публикуването на личните данни на пострадали е само повода за нашата реакция".

От инициативния комитет подчертават, че не искат предизборната кампания да бъде отклонявана от темите, които според тях трябва да бъдат в центъра на предстоящия президентски вот.

"Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани", се казва още в позицията.

Велева заяви, че оттеглянето ѝ е свързано с желанието ѝ журналистическата ѝ работа да не бъде използвана в предизборната кампания.

"Обявявам, че напускам Инициативния комитет на Илияна Йотова - Кирил Вълчев. Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин".

Тя посочва, че принципно не приема публикуването на чувствителни лични данни, но защитава тезата, че обществото трябва да получи пълна информация по случая "Петрохан".

"Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях".

По думите ѝ част от политическите реакции са насочени не толкова към самото насилие, колкото към неговото публично разкриване.

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