Георги Чиликов се завръща начело на Дунав Русе

Георги Чиликов ще се завърне като старши треньор в Дунав Русе след раздялата на клуба с Емануел Луканов. През миналия сезон 48-годишният бургазлия изведе „драконите" до промоция, но реши да си тръгне, за да опита късмета си в друг отбор. Явно обаче не е получил удовлетворяващи предложения и сега отново ще застане начело на русенци.

Новакът Дунав Русе уволни треньора си

„Аз не напускам Дунав, аз не подновявам договора си, който изтича. Сега съм в почивка. Причината да си тръгна не е друг отбор. Важното е, че Дунав е на първо място, Дунав ще си намери много добър треньор. Аз и Дунав си бяхме взаимно полезни, аз израснах успоредно с клуба в тези две години. Сега си вземам почивка“, каза Чиликов след последния мач през миналия сезон.

Георги Чиликов води Дунав от септември 2024 до май 2026 г. В този период записа 64 мача начело на тима - 34 победи, 20 равенства и 10 загуби при голова разлика 102:53. Емануел Луканов води русенци в първите им девет мача след завръщането в Първа лига, но спечели само един от тях, още един бе равен а загубите - седем.