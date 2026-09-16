София става център на градските спортове през уикенда

Състезатели от пет държави (Словения, Италия, Хърватия, Гърция и България) ще участват в Балканския турнир по паркур Urban Leap, който ще се проведе на 20 септември от 12:00 часа в Северен парк в София.

Събитието е част от европейския проект Urban Leap, съфинансиран по програма Erasmus+, и се провежда в рамките на Urban Zone - инициатива на „София - европейска столица на спорта“, насочена към развитието и популяризирането на съвременните градски спортове.

Северен парк ще се превърне в център на градските спортове през целия уикенд. В събота, 19 септември, ще се проведе финалът на Националния шампионат по калистеника и стрийт фитнес, а в неделя, 20 септември, програмата продължава с шампионат по брейк и международния турнир по паркур Urban Leap. Двудневният фестивал ще предложи не само състезания, но и тренировки и уъркшопи за деца, демонстрации, различни спортни активности и игри с публиката.

Основната цел на Urban Zone и проекта Urban Leap е да доближат съвременните градски спортове до повече млади хора и да насърчат активния начин на живот, превръщайки градската среда в естествено пространство за спорт и движение.