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БОК иска връщане на каратето в олимпийската програма

БОК иска връщане на каратето в олимпийската програма
БТА

Весела Лечева подкрепи Ивет Горанова за участие в международните структури на този спорт

Председателят на БОК Весела Лечева заяви подкрепа за връщането на каратето в олимпийската програма по време на среща с президента Антонио Еспинос Ортуета. Ръководителят на Световна федерация по карате (WKF) е на посещение в София, като днес проведе среща с Лечева и с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. В разговорите участва и олимпийската ни шампионка Ивет Горанова.

Ивет Горанова зарадва деца в Панагюрище

„За БОК това е важна мисия не само заради нашата олимпийска шампионка, но и заради факта, че хиляди деца тренират този спорт“, каза от своя страна Весела Лечева. Тя припомни, че наскоро е имало подобен казус и с паралелния гигантски слалом, който бе под въпрос за следващите Игри, но след силна подкрепа от страна самите спортисти и техните федерации, остана в програмата.

По време на срещата Весела Лечева подкрепи Ивет Горанова за участие в международните структури на каратето. Лечева изтъкна, че е важно България да има своите достойни представители във всички световни организации, защото това е авторитет, влияние и признание не само за конкретната личност, а за държавата.

 

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