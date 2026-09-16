Бонев: „Спаси София“ не беше уведомена предварително за демонтажа на Паметника на Съветската армия

„Спаси София“ не е била предварително информирана за започналия демонтаж на Паметника на Съветската армия, въпреки че по това време е била част от коалицията ПП-ДБ-СС. Това заяви лидерът на формацията Борис Бонев в интервю за Дарик радио.

По думите му представители на „Спаси София“ са разбрали за началото на премахването на монумента едва в деня, в който действията по демонтажа вече са били започнали.

„Ние научихме, че паметникът се премахва сутринта, в която неговото премахване започна да се случва“, посочи Бонев, като подчерта, че никой от коалиционните партньори не е уведомил предварително формацията.

Той разказа, че е научил за случващото се от публикация в социалните мрежи на общинския съветник Симеон Ставрев, показваща демонтиран елемент от паметника.

Липсва визия за бъдещето на пространството

Бонев коментира, че спорът около Паметника на Съветската армия от години се използва като една от основните идеологически разделителни линии в обществото.

Според него демонтажът на монумента не е довел до прекратяване на политическите спорове, а напротив – е създал нов повод за противопоставяне между различни обществени групи.

Лидерът на „Спаси София“ заяви, че основният проблем е липсата на ясна концепция за бъдещето на пространството в Княжеската градина след премахването на паметника.

По думите му демонтажът е трябвало да бъде съпроводен от международен конкурс и обществен дебат за това какво да бъде изградено на мястото на монумента.

„Княжеската градина е една от най-прекрасните градини в София, но е в изключително лошо състояние и има нужда от сериозно обновяване“, посочи той.

„Първо трябваше да има план какво следва“

Бонев изрази мнение, че премахването на паметника без предварително представена визия за развитието на пространството е дало допълнителни аргументи на хората, които се противопоставят на демонтажа.

Според него подобни действия, при които се премахва съществуващ обект без готов план за негов заместител, задълбочават общественото разделение.

Той отбеляза, че към момента на мястото остава постаментът на паметника, а бъдещето на терена остава неясно.

Критика към символното отбелязване на демонтажа

В интервюто си Бонев коментира и появилата се в публичното пространство торта, свързана със събарянето на монумента. По думите му подобна проява е била „лош вкус“, тъй като темата предизвиква силни емоции сред различни групи от обществото.

Той подчерта, че вместо обществото да се фокусира върху темите, които го разделят, е по-важно да се търсят каузи и решения, които могат да обединяват хората.