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Андрей Гюров: Дизелът може да поскъпне до 2.20 евро, трябват спешни мерки

Андрей Гюров: Дизелът може да поскъпне до 2.20 евро, трябват спешни мерки
БТА

"Готвим мерки за най-уязвимите заради скъпите горива", каза по-рано днес премиерът Румен Радев

"Въпреки шума от предстоящите избори е добре държавата да се управлява с грижа, а не с пропаганда. Цената на петрола за доставен барел Брент днес достига 148 долара. Рафинерията купува на тази цена плюс премия. Между покупката на суровината и отражението ѝ върху цената на колонката минават няколко седмици, създаващи фалшиво усещане за спокойствие".
 
Това написа във Фейсбук профилас и кандидатът за президент Андрей Гюров. Той припомня, че още през месец март е предупредил за поскъпването.
 
"Цената от 1,90 евро за дизел не е върхът. Може до седмици да достигне 2,20 евро. Това ще доведе до поскъпване на превози и стоки. Не чуваме за мерки от кабинета за защита на населението и индустрията, а те трябва да се задействат сега. Както реагирахме по време на служебното правителство".

"Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт и не само, а и за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените на горивата", това каза по-рано днес министър-председателят Румен Радев.

Той уточни, че "съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение“. Радев посочи, че всичко, което се случва в Близкия изток, има негативен ефект върху икономиките чрез рязко повишаване на цената на енергийните ресурси, което се пренася и върху цените за потребителите.

По думите му България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша.

"Рискът с Ормузкия проток остава за момента постоянен, а това означава и възпрепятстване на доставките по море".

"Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт и не само, а и за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените на горивата".

Това каза министър-председателят Румен Радев. Той уточни, че "съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение“. Радев посочи, че всичко, което се случва в Близкия изток, има негативен ефект върху икономиките чрез рязко повишаване на цената на енергийните ресурси, което се пренася и върху цените за потребителите.

По думите му България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша.

"Рискът с Ормузкия проток остава за момента постоянен, а това означава и възпрепятстване на доставките по море".

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