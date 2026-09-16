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Димо Дренчев: Нафтата гони 3,80 лева, трябва да се обсъди намаляване на ДДС върху горивата (ВИДЕО)

Нужно е проблемът с цените да се разглежда превантивно

Темата за цените е абсолютен приоритет за „Възраждане“ и партията ще настоява всяка седмица в парламента да бъдат изслушвани институциите, които имат отношение към цените и защитата на потребителите. Това заяви депутатът от „Възраждане“ Димо Дренчев.

По думите му тази седмица партията е внесла искане за изслушване на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, но предложението е било отхвърлено.Тази седмица ще разглеждаме споразуменията с Всемирния пощенски съюз на фона на това, че нафтата по бензиностанциите вече гони 3,80 лева или почти 2 евро за литър“, каза Дренчев.

Той коментира и твърденията за понижаване на инфлацията и цените на храните, като заяви, че официалните статистически данни не отразяват достатъчно ясно усещането на потребителите. „Не мога да се съглася, че това, че зелето е паднало с 30 стотинки, всъщност прави цените в България по-ниски. Напротив, всички ние виждаме, че цените са много по-високи“, заяви депутатът.

Според Дренчев предстоящото развитие на цените на петрола е особено тревожно. „Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на финансовото министерство, но ще е много зле за икономиката“, посочи той.

По думите му поскъпването на горивата има пряк ефект върху цялата икономика, тъй като се отразява върху транспорта, храните и цените на останалите стоки и услуги. Дренчев призова Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и правителството да обсъдят конкретни мерки за ограничаване на ефекта от поскъпването.

Сред възможностите той посочи намаляване на ДДС върху горивата, както и различни механизми за компенсации за граждани и фирми. По повод предложението на „Демократична България“ за компенсация от 20 евроцента на литър бензин и дизел, Дренчев заяви, че е необходимо да се предприемат мерки, но механизмът трябва да бъде внимателно обсъден.

Дяволът е в детайлите – зависи по какъв критерий ще бъдат тези компенсации. Аз също считам, че трябва да бъде за всеки“, каза той.

Според Дренчев помощта, насочена единствено към социално слаби, няма да реши проблема, тъй като горивата са ключов компонент при формирането на цените. „Цената на горивата всъщност е основна компонента в инфлацията. Това, което ще им дадем с едната ръка, ще им се вземе с другата, когато поскъпнат цените на транспорта, на храните и на всичко останало“, посочи депутатът.

Той подчерта, че според „Възраждане“ проблемът с цените трябва да бъде сред основните теми на Народното събрание и да се обсъжда не само когато поскъпването вече е факт, а и превантивно. Като конкретна мярка Дренчев отново посочи намаляване на ДДС върху горивата. „Така или иначе бюджетът ще излезе, приходите са много по-високи. Заложените в бюджета цени на горивата бяха тези от пролетта на тази година, т.е. приходите от ДДС и от акциз на горивата и без това ще надхвърлят заложеното в бюджета“, заяви той. По думите му, ако не бъдат предприети мерки, високите цени на горивата могат да доведат до спад на икономическата активност до края на годината.

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