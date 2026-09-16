Асен Василев: Правителството изпуска кризата с горивата, задава се сериозен инфлационен шок (ВИДЕО)

България е изправена пред риск от сериозен инфлационен шок заради поскъпването на горивата, природния газ и храните, а правителството трябва да предприеме незабавни мерки. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Той обърна внимание на проблемите с доставките на петрол от Саудитска Арабия за Европа и предупреди, че ситуацията може да доведе до ново поскъпване на горивата до края на годината.

„Вчера Саудитска Арабия обяви, че ограничава доставките на нефт за Европа. Това означава, че между сега и края на годината можем да очакваме допълнително увеличение на цените на дизела и бензина по бензиностанциите, извън това, което вече има.“

Василев заяви, че не споделя позицията на председателя на парламентарната бюджетна комисия, че цените на горивата все още не са достигнали нива, при които да се налага въвеждането на компенсации.

„При цена на петрола от 100 долара през 2022 година цената на дизела беше 1 евро и 62 цента. И дадохме компенсация от 25 стотинки за евтините горива за всички потребители. В момента вече сме на 1 евро и 92 цента. Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсация?“, попита Василев.

Василев предупреди за ефект върху цялата икономика

Според лидера на ПП поскъпването на горивата вече не е проблем единствено за шофьорите, тъй като по-високите транспортни разходи се пренасят по цялата верига на доставки и оказват натиск върху крайните цени.

„При 1 евро и 92 дизелът това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок“, предупреди той.

Като допълнителни рискове Василев посочи цените на природния газ и зърното.

„В момента цената на природния газ е над 80 евро на TTF, което е по-високо от същото ниво през 2022 година. Цената на зърното е изключително висока, въпреки добрата реколта, защото са бомбардирани складовете и мощностите за износ и в Одеса има проблем“, заяви лидерът на ПП.

Според него комбинацията от поскъпване на енергийните ресурси и суровините създава риск от по-силен натиск върху потребителските цени.

„Това, което се задава в момента, е много сериозен инфлационен шок по линия на зърно и оттам на храни, по линия на природен газ и по линия на петрол и оттам на горива.“

Предупреждение за риск от стагфлация

Василев разкритикува кабинета за реакцията му на ситуацията и предупреди, че при липса на навременни мерки може да се стигне до съчетание между икономическа стагнация и висока инфлация.

„Ако тази криза бъде изпусната, ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години. Защото ще влезем в стагнация на икономиката с инфлационна спирала. Това се казва стагфлация.“

Лидерът на „Продължаваме промяната“ призова правителството да приложи пакет от мерки за ограничаване на икономическите последици от поскъпването.

„Ако не знаят какво да правят, да препишат мерките, които ние въведохме през 2022 година и не позволихме икономиката на страната да се срине. Икономическият ръст продължи“, заяви Асен Василев.