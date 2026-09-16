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Срутване на жилищна сграда в Газа отне живота на 12 души

Срутване на жилищна сграда в Газа отне живота на 12 души
АП/БТА

Постройката е била с нарушена конструкция след удар на Израел по време на войната

Най-малко 12 души, включително пет деца, загубиха живота си, а над сто души остават в неизвестност, след като шестетажна жилищна сграда се срути в град Газа, информира днес палестинската служба за гражданска защита пред агенция Франс прес.

По данни на службата по комуникациите в Газа постройката, разполагала с по четири апартамента на всеки етаж, е била „директно атакувана“ по време на войната, което е компрометирало конструкцията ѝ и е довело до нейното рухване. Говорителят на местната гражданска защита, развиваща дейност под ръководството на „Хамас“ – Махмуд Басал, потвърди броя на откритите до момента тела под отломките в западната част на града, където спасителните операции за издирването на повече от 100 изчезнали продължават.

Районът е подлаган на многократни офанзиви в периода между 2004 и 2025 г. Въпреки официалните предупреждения на властите да не се връщат в опасните обекти, голям брой граждани са поели този риск поради критичния недостиг на подслон и огромния мащаб на разрушенията в анклава.

По-голямата част от сградния фонд в ивицата Газа бе ликвидиран при израелските въздушни удари, предприети като ответна реакция на нападението на палестинското ислямистко движение „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Според официалната статистика на палестинското Министерство на здравеопазването, чиято достоверност се признава от ООН, военните действия са довели до над 73 000 убити и повече от 174 000 ранени палестинци.

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