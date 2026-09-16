Руски учени откриха в сибирско растение потенциално оръжие срещу грипа

Руски учени са разработили екстракт от растение, растящо в Сибир, който при лабораторни изпитвания е показал активност срещу два подтипа на вируса на грип А. Разработката е дело на специалисти от Центъра за вирусология и биотехнологии „Вектор“ и Централната сибирска ботаническа градина към Сибирския клон на Руската академия на науките.

В основата на разработката е пелинът туполопастен (Artemisia obtusiloba) – растение, широко разпространено в Южна Сибир, чиито антивирусни свойства досега не са били подробно изследвани.

Учените са тествали екстракта срещу A/H3N2, един от подтиповете, свързвани със сезонния грип, както и срещу A/H5N1, известен като птичи грип. Експериментите са проведени върху клетъчни култури.

За получаването на екстракта са използвани както надземните части на растението, така и корените. Изследователите са приложили два метода – екстракция с гореща пречистена вода и с 70-процентов разтвор на етанол. След това получените екстракти са били изсушени и тествани върху клетъчна култура MDCK.

Резултатите показват антивирусна активност на различните екстракти срещу H3N2. Водните екстракти са показали действие и срещу H5N1, като именно те са се представили най-интересно при изпитванията с вируса на птичия грип.

Изследователите са сравнили резултатите и с действието на оселтамивир фосфат – познат антивирусен препарат срещу грип. Сравнението е направено при едни и същи лабораторни условия и върху същите клетъчни култури и вирусни подтипове.

При проведените тестове водните и етанолните екстракти са показали ниска токсичност за изследваните клетки. Това обаче не означава, че екстрактът е доказано безопасен или ефективен при хора.

Разработката вече има патент

Руските учени вече са получили патент за разработката. Документацията описва екстракта като средство с антивирусно действие срещу човешкия грип A/H3N2 и птичия грип A/H5N1. Патентът е регистриран през август тази година.

Откритието може да послужи като основа за разработването на нови антивирусни препарати, но между лабораторния резултат и лекарство, което може да се използва от пациенти, има още редица етапи.

На този етап изпитванията са проведени върху клетъчни култури, а не върху хора. Предстоят допълнителни изследвания, с които трябва да се установят безопасността, подходящата доза и ефективността на екстракта в реални условия.

Затова резултатите не означават, че сибирският пелин вече е ново лекарство срещу грипа. Те показват, че конкретният растителен екстракт има потенциал, който учените предстои да проучат допълнително.