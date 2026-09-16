Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Камион без шофьор вече доставя стоки за Lidl

Камион без шофьор вече доставя стоки за Lidl

Камионът е получил разрешение от германския Федерален орган за автомобилен транспорт (KBA) и работи при четвърто ниво на автономност. Това означава, че в предварително определената зона машината може сама да управлява движението си, без да се налага човек да поема управлението.

Камион без шофьор вече превозва стоки по обществените пътища в Германия. Машината работи по маршрут между дистрибуционен център на Lidl в Едермюнде и близък магазин на веригата.

Проектът е на Lidl и технологичната компания Einride, а превозното средство е напълно електрическо и няма традиционна кабина, волан или шофьорска седалка. В него няма и човек, който да следи движението от мястото на водача.

Камионът е получил разрешение от германския Федерален орган за автомобилен транспорт (KBA) и работи при четвърто ниво на автономност. Това означава, че в предварително определената зона машината може сама да управлява движението си, без да се налага човек да поема управлението.

Това обаче не означава, че камионът може да бъде изпратен на произволен адрес и да се движи сам из Германия. Засега той следва конкретен одобрен маршрут и работи при предварително определени условия.

Машината може да превозва до 15 европалета и да извършва до три курса дневно. Тестовият период е планиран да продължи четири месеца, през които се очаква камионът да транспортира повече от 3000 палета със сухи стоки.

Разликата с досегашните тестове е, че този път автономният камион не се движи само на затворена площадка. Той е включен в реалната логистика на Lidl и използва обществената пътна мрежа.

Причината компаниите да инвестират в подобна технология е свързана и с един от големите проблеми на транспортния сектор – недостига на професионални шофьори. Автономните камиони могат да поемат повтарящи се маршрути между складове и магазини, където условията са добре познати и могат предварително да бъдат картографирани.

Ако тестовете в Едермюнде дадат добри резултати, Lidl и Einride планират да разширят използването на автономните камиони. Германската верига разполага с 39 дистрибуционни центъра и над 3250 магазина в страната.

Засега машината изпълнява само един конкретен маршрут. Но ако технологията се докаже в реална работа, следващите камиони без шофьор може да започнат да обслужват все повече доставки между складовете и магазините.

Още по темата

Китайски електрически камиони с 1000 конски сили тръгват из Европа

Китайски електрически камиони с 1000 конски сили тръгват из Европа

Шофьорите на камиони от Западните Балкани плануват блокади на границите с ЕС

Шофьорите на камиони от Западните Балкани плануват блокади на границите с ЕС

Германия и САЩ със споразумение за партньорство във военната индустрия

Германия и САЩ със споразумение за партньорство във военната индустрия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Токът за бизнеса поевтинява с над 6% в събота

Токът за бизнеса поевтинява с над 6% в събота

Министерството на финансите ще предложи още 150 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Министерството на финансите ще предложи още 150 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

Еврото с минимален ръст спрямо долара, но отстъпва пред франка и лирата

Еврото с минимален ръст спрямо долара, но отстъпва пред франка и лирата

Финансисти: Публичният сектор в страната е два пъти по-раздут от средното в ЕС

Финансисти: Публичният сектор в страната е два пъти по-раздут от средното в ЕС

Водещи

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Току-що
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 2 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 5 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 11 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 17 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 19 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 23 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 25 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 33 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 34 минути
Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

  • Преди 38 минути
Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

  • Преди 40 минути
Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

  • Преди 47 минути
ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

  • Преди 50 минути