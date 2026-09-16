Камион без шофьор вече доставя стоки за Lidl

Камион без шофьор вече превозва стоки по обществените пътища в Германия. Машината работи по маршрут между дистрибуционен център на Lidl в Едермюнде и близък магазин на веригата.

Проектът е на Lidl и технологичната компания Einride, а превозното средство е напълно електрическо и няма традиционна кабина, волан или шофьорска седалка. В него няма и човек, който да следи движението от мястото на водача.

Камионът е получил разрешение от германския Федерален орган за автомобилен транспорт (KBA) и работи при четвърто ниво на автономност. Това означава, че в предварително определената зона машината може сама да управлява движението си, без да се налага човек да поема управлението.

Това обаче не означава, че камионът може да бъде изпратен на произволен адрес и да се движи сам из Германия. Засега той следва конкретен одобрен маршрут и работи при предварително определени условия.

Машината може да превозва до 15 европалета и да извършва до три курса дневно. Тестовият период е планиран да продължи четири месеца, през които се очаква камионът да транспортира повече от 3000 палета със сухи стоки.

Разликата с досегашните тестове е, че този път автономният камион не се движи само на затворена площадка. Той е включен в реалната логистика на Lidl и използва обществената пътна мрежа.

Причината компаниите да инвестират в подобна технология е свързана и с един от големите проблеми на транспортния сектор – недостига на професионални шофьори. Автономните камиони могат да поемат повтарящи се маршрути между складове и магазини, където условията са добре познати и могат предварително да бъдат картографирани.

Ако тестовете в Едермюнде дадат добри резултати, Lidl и Einride планират да разширят използването на автономните камиони. Германската верига разполага с 39 дистрибуционни центъра и над 3250 магазина в страната.

Засега машината изпълнява само един конкретен маршрут. Но ако технологията се докаже в реална работа, следващите камиони без шофьор може да започнат да обслужват все повече доставки между складовете и магазините.