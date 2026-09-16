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Роналд Куман скърби, съпругата му почина от рак

Роналд Куман скърби, съпругата му почина от рак
БТА

Двамата са заедно повече от 40 години

Тежка загуба разтърси семейството на Роналд Куман. Съпругата на легендарния нидерландски футболист и треньор - Бартинa Куман, е починала на 65-годишна възраст след продължителна битка с онкологично заболяване. Новината бе потвърдена от семейството, а самият Куман отправи емоционално послание в социалните мрежи.

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„С огромна тъга, но също с голяма гордост и любов се сбогуваме с моята прекрасна съпруга, нашата най-скъпа майка и баба“, написа Куман в прощалното си послание.

Бартинa и Роналд Куман са семейство от 1985 година. Двамата имат три деца - Тим, Роналд-младши и Деби, а през годините семейството се е увеличило и с внуци. Бартинa е била до Куман както по време на впечатляващата му кариера като футболист, така и в последвалия му път като треньор.

Тя се бори с рак на гърдата в продължение на години. Първата диагноза е поставена през 2010 година, а заболяването се завръща през 2018-а. По-късно състоянието й е описвано като хронично, а лечението е било свързано с тежки странични ефекти.

Куман неведнъж е говорил за трудностите, през които преминава съпругата му. През лятото на 2026 година той посочи здравословното й състояние като един от факторите, които са повлияли на решението му да се оттегли от поста селекционер на Нидерландия след отпадането на отбора от световното първенство.

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