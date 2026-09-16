Роналд Куман скърби, съпругата му почина от рак

Тежка загуба разтърси семейството на Роналд Куман. Съпругата на легендарния нидерландски футболист и треньор - Бартинa Куман, е починала на 65-годишна възраст след продължителна битка с онкологично заболяване. Новината бе потвърдена от семейството, а самият Куман отправи емоционално послание в социалните мрежи.

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„С огромна тъга, но също с голяма гордост и любов се сбогуваме с моята прекрасна съпруга, нашата най-скъпа майка и баба“, написа Куман в прощалното си послание.

Бартинa и Роналд Куман са семейство от 1985 година. Двамата имат три деца - Тим, Роналд-младши и Деби, а през годините семейството се е увеличило и с внуци. Бартинa е била до Куман както по време на впечатляващата му кариера като футболист, така и в последвалия му път като треньор.

Тя се бори с рак на гърдата в продължение на години. Първата диагноза е поставена през 2010 година, а заболяването се завръща през 2018-а. По-късно състоянието й е описвано като хронично, а лечението е било свързано с тежки странични ефекти.

Куман неведнъж е говорил за трудностите, през които преминава съпругата му. През лятото на 2026 година той посочи здравословното й състояние като един от факторите, които са повлияли на решението му да се оттегли от поста селекционер на Нидерландия след отпадането на отбора от световното първенство.