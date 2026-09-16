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Патриарх Даниил ще посети Светите земи и Йордания

Патриарх Даниил ще посети Светите земи и Йордания
БТА

Предвижда се среща на българския патриарх Даниил с краля на Йордания Абдула Втори

По покана на Йерусалимския патриарх Теофил Трети и по решение на Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП), българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще осъществи мирно посещение в Йерусалимската патриаршия от 25 до 30 септември 2026 г. Това съобщиха от пресслужбата на БПЦ-БП.

В състава на делегацията са Варненският и Великопреславски митрополит Йоан и Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим - главен секретар на Светия синод, протодякон д-р Деян Коруноски, д-р Александър Смочевски - патриаршески съветник и преводач, и други лица.

Програмата предвижда официални срещи и разговори, поклонение пред християнските светини и съвместно отслужване на света Божествена литургия от двамата предстоятели на 27 септември.

Посещението ще продължи в Кралство Йордания, където програмата включва срещи и поклоннически посещения. Предвижда се и среща на българския патриарх Даниил с краля на Йордания Абдула Втори.

Посещението е израз на утвърждаваните през вековете братски отношения и духовни връзки между Българската православна църква и Йерусалимската патриаршия. То ще засвидетелства единството в православната вяра и съпричастността към християните в Светите земи, както и общата молитва за мир в Близкия изток, отбелязват от БПЦ-БП.

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