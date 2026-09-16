"САЩ и Китай инвестират, ние - регулираме": Реакциите в ЕП след речта на Урсула фон дер Лайен

Докато Съединените щати и Китай инвестират, ние в Европа продължаваме единствено да регулираме. Това изявление направи лидерът на третата по големина политическа сила в Европейския парламент „Патриоти за Европа“ Жордан Бардела, предава БТА. По време на пленарния дебат след годишното обръщение на Урсула фон дер Лайен, френският евродепутат призова за радикално намаляване на бюрокрацията, налагане на протекционизъм над европейското производство и въвеждането на безкомпромисна охрана на външните граници.

Според него на континента вече съществуват „две Европи“ – едната на чиновниците, които пишат правилата, разходват публичния ресурс и бълват нови налози, и другата на гражданите, принудени да плащат за това. Той описа втората група като „Европа на онези, които работят все повече, за да печелят все по-малко“.

Още по-остра персонална равносметка към председателката на ЕК отправи Патрик Яки, съпредседател на групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР). Полският представител подчерта, че Фон дер Лайен трябва да бъде съдена по реалните ѝ действия, а не по новите ѝ обещания, като разкри, че е направил ревизия на ангажиментите ѝ от 2020 г. насам.

Обръщайки се директно към нея, Яки иронизира постигнатото от Комисията през последните шест години: „Много се радвам, че днес казахте, че не думите, а делата имат значение. Затова проверих делата. Успяхте да закрепите капачките за бутилките и принудително да превърнете европейските граждани в боклукчии“.

На противоположния полюс се позиционира Валери Айе, оглавяваща либералната група „Обнови Европа“. Тя настоя за по-експедитивни и решителни действия срещу екологичните, икономическите и геополитическите заплахи, заявявайки, че „трябва да правим повече – повече Европа и по-бързо“.

Айе апелира за незабавно изпълнение на вече гласуваните Зелен пакт и Пакт за миграцията, успоредно с мащабно финансиране за изкуствен интелект и зелени технологии. Либералният политик приветства визитата на канадския премиер Марк Карни и поиска спешен съюз с Отава в сферата на отбраната, енергетиката и критичните суровини. В заключение тя предупреди, че глобални лидери като „Тръмп, Путин и Си Цзинпин разбират само едно – съотношението на силите“.

От екологичния спектър съпредседателката на „Зелените/Европейски свободен алианс“ Тери Райнтке алармира, че континентът се намира „в разгара на климатична извънредна ситуация“. Германската евродепутатка, която оглавява шестата по големина група в ЕП, разкритикува остро европейските лидери за липсата на адекватна реакция спрямо опустошителните летни горещини и пожари.

Тя посочи стряскащата статистика от над 650 000 изгорели хектара и 35 000 допълнителни смъртни случая, свързани с жегите, като възнегодува, че липсват извънредни работни групи или спешни заседания на Европейския съвет. По думите ѝ сегашното бездействие е неприемливо и институциите трябва да се справят много по-добре.

Социалният натиск бе водеща тема за коалицията на „Левицата“, чийто съпредседател Манон Обри обвини Фон дер Лайен, че напълно е пренебрегнала намаляването на разходите за живот – основното безпокойство на европейските граждани. Френската представителка от „Непокорна Франция“ апелира за спешно ограничаване на цените на стоките от първа необходимост (храна, горива и жилища) и въвеждане на данък върху свръхпечалбите на петролните компании. Обри изрази опасение, че под паравана на „конкурентоспособност“ Комисията всъщност прокарва скрита програма за дерегулация и отслабване на екологичните правила.

Припомняме, че по-рано днес лидерът на най-голямата парламентарна група (ЕНП) Манфред Вебер заяви, че континентът преминава през фундаментални сътресения: технологично, геополитическо и социално-икономическо. Той определи изкуствения интелект като първия голям трус, променящ ежедневието ни. Като второ и още по-сериозно предизвикателство Вебер изтъкна разместването на пластовете в глобалната политика. Цитирайки кадрите от последната среща на върха на БРИКС, където Владимир Путин и Си Цзинпин договарят своята визия за нов световен ред, германският политик категорично отсече: „Ерата на наивността приключи“.