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България с 15 боксьори на европейското първенство в София

България с 15 боксьори на европейското първенство в София

Излизаме с най-доброто срещу елита на Стария континент

България ще бъде представена от 15 боксьори на европейското първенство за мъже и жени в София. Шампионатът стартира от утре (17 септември) от 13:30 часа в „Асикс Арена". Официалната церемония по откриването ще се проведе от 17:30 часа.

Двама национали отпаднаха за европейското по бокс в София

Треньорите на националните ни отбори за мъже и жени - Жоел Арате и Борислав Георгиев, обявиха окончателните състави, на които ще разчитат в рамките на турнира. Сред тях личат олимпийски медалисти, световни и европейски шампиони, както и множество медалисти.

Състав на България за Европейското първенство в София

Жени

Златислава Чуканова
Родена на: 01.10.1995 г.
Категория: до 51 кг
Най-големи успехи
Европейска вицешампионка: Белград 2024
Двукратен носител на Купа "Странджа" 
 
Венелина Поптолева
Родена на: 16.06.1996 г.
Категория: до 54 кг
Най-големи успехи
Европейска вицешампионка: Будва 2022
Бронз от Европейско първенство: Белград 2024
 
Станимира Петрова
Родена на: 16.12.1990 г.
Категория: до 57 кг
Най-големи успехи
Световна шампионка: Чеджу 2014
Европейска шампионка: София 2016, София 2018
Шампионка от Европейските игри: Минск 2019, Краков 2023
Пета от Олимпийските игри: Париж 2024
 
Валерия Андреева
Родена на: 29.11.2002 г.
Категория: до 65 кг
Най-големи успехи
Многократна шампионка на България
 
Алейна Мехмед
Родена на: 08.10.2006
Категория до: 80 кг
Най-големи успехи
Европейска вицешампионка за девойки: Пореч 2024
 
Мъже

Ергюнал Себахтин
Роден на: 02.01.2001 г.
Категория до: 50 кг
Най-големи успехи
Европейски вицешампион: Ереван 2022
Европейски бронзов медалист: Белград 2024
 
Хавиер Ибанес
Роден на: 14.07.1996 г.
Категория до: 55 кг
Най-големи успехи
Олимпийски бронзов медалист: Париж 2024
Шампион от Европейски игри: Краков 2023
Европейски сребърен медалист: Белград 2024
Европейски бронзов медалист: Ереван 2022
 
Радослав Росенов
Роден на: 15.12.2003 г.
Категория: до 60 кг
Най-големи успехи
Бронзов медалист от Световно първенство: Ливърпул 2025
Европейски вицешампион: Белград 2024
5-кратен носител на Купа "Странджа"
 
Румен Руменов
Роден на: 05.08.2003 г.
Категория: до 65 кг
Най-големи успехи
Бронзов медалист от Европейско първенство до 23 години: София 2024
 
Благовест Неделчев
Роден на: 08.08.2002 г.
Категория: до 70 кг
Боксьор №1 на международния турнир "Адем Яшари"
 
Рами Киуан
Роден на: 03.06.2000 г.
Категория: до 75 кг
Най-големи успехи
Европейски шампион: Белград 2024
Световен вицешампион: Ливърпул 2025
Пето място на Олимпийските игри: Париж 2024
 
Уилиам Чолов
Роден на: 06.01.2003 г.
Категория: до 80 кг
Най-големи успехи
Европейски вицешампион за мъже до 23 години: Будапеща 2025, София 2024
Пето място на Световно първенство: Ливърпул 2025
 
Семион Болдирев
Роден на: 28.09.2006 г.
Категория: до 85 кг
Най-големи успехи
Пето място на Световно първенство: Ливърпул 2025
 
Роселин Бачевски
Роден на: 15.01.2007 г.
Категория: до 90 кг
Най-големи успехи
Шампион от Европейската купа: Чехия 2026
 
Кирил Георгиев
Роден на: 09.06.2004 г.
Категория: над 90 кг
Най-големи успехи
Европейски вицешампион за младежи: София 2022

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