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Европейският парламент критикува Сърбия за погребението на Ратко Младич

Европейският парламент критикува Сърбия за погребението на Ратко Младич
Снимка: БТА

Марта Кос определи присъствието на сръбски министри и държавни представители на погребението на осъдения военнопрестъпник като "дълбоко обезпокоително"

Докато Европейският парламент обсъжда погребението на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич в Белград, комисарят по разширяването Марта Кос заявява, че Сърбия не зачита европейските ценности, предаде Balkan Insight.

Комисарят на ЕС по разширяването Марта Кос заяви по време на дебат в Европейския парламент относно възхваляването на осъдения босненски сръбски военнопрестъпник Ратко Младич, че кадрите от погребението на Младич в Белград са "дълбоко обезпокоителни".

Дебатът се проведе седмица след погребението на Младич с военни почести в Белград, което предизвика остри реакции от европейските институции и няколко държави членки на ЕС.

"Беше особено обезпокоително да видя сръбски министри, държавни служители и военни представители, редом с лидери и политици от Република Сръбска, да присъстват на погребението и публично да почетат военнопрестъпник", каза Кос.

Сърбия е страна кандидатка за ЕС и Кос заяви, че Белград трябва да изпълни своите отговорности. "Като кандидатства за членство в ЕС, Сърбия се ангажира с нашите стандарти, принципи и ценности", каза тя.

"Европейската комисия ясно заяви, че възхваляването на военнопрестъпниците, отричането на геноцида и ревизионизмът са фундаментално несъвместими с тези ценности. Те нямат място в ЕС. Те нямат място в страните кандидатки за ЕС", добави тя.

Младич, който почина в Хага, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид и военни престъпления, беше погребан на белградското гробище Топчидер на 7 септември. Погребалната служба беше водена от патриарх Порфирий, а министри от сръбското правителство дойдоха да отдадат почитта му.

На дебата във вторник няколко хърватски евродепутати разкритикуваха сръбската администрация и президента Александър Вучич за ролята им в погребението на Младич.

Давор Иво Щир, евродепутат от Хърватския демократичен съюз (HDZ) на Хърватия, който е част от групата на Европейската народна партия (ЕНП), заяви, че сръбският президент Вучич "не е организирал държавно погребение, но като главнокомандващ е отговорен за военните почести, оказани на Младич".

"Трябва да бъдем силни и да кажем ясно, че политиката ни спрямо Сърбия е била мека и неефективна и трябва да покажем и решим, че в Европа няма място за тези, които прославят Ратко Младич, и не бива да даваме европейски средства на онези, които не искат да се дистанцират от политиката на [бившия югославски лидер] Слободан Милошевич", добави Щир.

Тонино Пикула от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент заяви, че е "основателно да се запитаме дали Европейският съюз трябва да продължи преговорите със Сърбия, докато това правителство е на власт".

Хелмут Брандщатер, който е член на Renew Europe, заяви, че ЕНП трябва да прекъсне връзките си със Сръбската прогресивна партия на Вучич.

"Не можем да толерираме възхваляването на военнопрестъпник. Правителство, което възхвалява подобни зверства, никога не може да бъде част от Европейския съюз", добави Брандщатер.

Брандщатер също така подчерта, че сръбското общество е европейско и че Сърбия трябва да бъде част от Европейския съюз, но като демокрация.

Коментирайки предстоящите предсрочни избори в Сърбия, Брандщатер каза: "Вучич иска отново да има малко мнозинство, за да получи нашите пари и приятелство с Русия, а това не може да се случи. Сърбите са добре дошли тук, но авторитарният режим не е част от Европейския съюз."

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