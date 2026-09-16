Румен Радев: Готвим мерки за най-уязвимите заради скъпите горива

"Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт и не само, а и за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените на горивата".

Това каза министър-председателят Румен Радев. Той уточни, че "съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение“. Радев посочи, че всичко, което се случва в Близкия изток, има негативен ефект върху икономиките чрез рязко повишаване на цената на енергийните ресурси, което се пренася и върху цените за потребителите.

По думите му България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша.

"Рискът с Ормузкия проток остава за момента постоянен, а това означава и възпрепятстване на доставките по море".

Министър-председателят посочи, че по този въпрос България работи активно с Европейската комисия и със съседните държави, като изрази надежда това да даде резултат в средносрочен план. По отношение на незабавните действия премиерът каза, че в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа.

„Но това съвсем не ни успокоява, защото пък стандартът на живот в България е един от най-ниските в Европа“.

Радев посочи, че освен мерките за подкрепа на публичния транспорт, спешната помощ и училищния транспорт, правителството работи и за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените.

Държавата да компенсира потребителите с 20 евроцента за всеки литър стандартен бензин, дизел и пропан-бутан. За това призова по-рано днес съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев. По думите му цените на горивата в България вече достигат безпрецедентни нива и са необходими спешни мерки.

Според Мирчев първо трябва да бъдат установени причините за рязкото поскъпване. Той настоя да се провери дали увеличението се дължи единствено на международната обстановка и събитията в Иран, или има фактори по веригата от рафинерията до бензиностанциите, които допълнително влияят върху крайната цена.

„Първо трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени – дали причината е само в това, което се случва в Иран, или също така и в рафинерията „Лукойл“ и пътя на горивата до бензиностанциите има определени схеми“, заяви Мирчев.

Според "Продължаваме промяната" България е изправена пред риск от сериозен инфлационен шок заради поскъпването на горивата, природния газ и храните, а правителството трябва да предприеме незабавни мерки.

Асен Василев обърна внимание на проблемите с доставките на петрол от Саудитска Арабия за Европа и предупреди, че ситуацията може да доведе до ново поскъпване на горивата до края на годината.

„Вчера Саудитска Арабия обяви, че ограничава доставките на нефт за Европа. Това означава, че между сега и края на годината можем да очакваме допълнително увеличение на цените на дизела и бензина по бензиностанциите, извън това, което вече има".

Василев заяви, че не споделя позицията на председателя на парламентарната бюджетна комисия, че цените на горивата все още не са достигнали нива, при които да се налага въвеждането на компенсации.

„При цена на петрола от 100 долара през 2022 година цената на дизела беше 1 евро и 62 цента. И дадохме компенсация от 25 стотинки за евтините горива за всички потребители. В момента вече сме на 1 евро и 92 цента. Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсация?“, попита Василев.

От "Възраждане" пък бяха категорични, че трябва да се намали ДДС на горивата.

"Темата за цените е абсолютен приоритет за „Възраждане“ и партията ще настоява всяка седмица в парламента да бъдат изслушвани институциите, които имат отношение към цените и защитата на потребителите", заяви депутатът от „Възраждане“ Димо Дренчев.

По думите му тази седмица партията е внесла искане за изслушване на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, но предложението е било отхвърлено. „Тази седмица ще разглеждаме споразуменията с Всемирния пощенски съюз на фона на това, че нафтата по бензиностанциите вече гони 3,80 лева или почти 2 евро за литър“, каза Дренчев.

Той коментира и твърденията за понижаване на инфлацията и цените на храните, като заяви, че официалните статистически данни не отразяват достатъчно ясно усещането на потребителите.

„Не мога да се съглася, че това, че зелето е паднало с 30 стотинки, всъщност прави цените в България по-ниски. Напротив, всички ние виждаме, че цените са много по-високи“.