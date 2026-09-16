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Мегасблъсъкът между Джошуа и Фюри е близо до потвърждение

Мегасблъсъкът между Джошуа и Фюри е близо до потвърждение
АП/БТА

Кардиф е фаворит за домакин на дългоочаквания двубой в тежка категория на 12 декември

Дългоочакваният боксов сблъсък между Антъни Джошуа и Тайсън Фюри е изключително близо до официално потвърждение, съобщава „Сън“.

Според информацията битката между двете британски звезди в тежка категория е планирана за 12 декември.

Кардиф е избран за домакин на мегасблъсъка, който ще се проведе малко преди коледните празници.

Индикация за предстоящото събитие е рязкото покачване на цените на хотелите в уелската столица за съответния период. Седемдневен престой около датата на двубоя вече достига до 1000 паунда.

За сравнение, цените за предходната седмица са приблизително два пъти по-ниски. Престоят през следващия период, който включва Бъдни вечер и Коледа, струва почти три пъти по-малко.

През последните месеци президентът на UFC Дейна Уайт направи опит да организира мача в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Той публично изрази желанието си най-големият двубой в историята на британския бокс да се проведе в САЩ.

Антъни Джошуа и неговият промоутър Еди Хърн обаче останаха твърди в позицията си. Те продължават да се придържат към условията в мащабния договор, предложен от Саудитска Арабия в началото на годината.

Официално съобщение за датата и мястото на срещата все още няма. Информациите от Англия обаче сочат, че потвърждението на двубоя е съвсем близо.

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