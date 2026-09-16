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Алгафари за президентския вот: Гюров и Кандев са изгорили мостовете към ГЕРБ и ДПС

Алгафари за президентския вот: Гюров и Кандев са изгорили мостовете към ГЕРБ и ДПС

Политическият анализатор смята, че двойката може да стигне до балотаж заради липсата на друга силна кандидатура, но не очаква подкрепа от избирателите на ГЕРБ

Андрей Гюров и Георги Кандев трудно могат да разчитат на подкрепа от симпатизантите на ГЕРБ и ДПС на предстоящите президентски избори. Това е анализът на политическия експерт Нидал Алгафари, който коментира пред БЛИЦ разпределението на силите преди вота на 25 октомври. Датата на изборите е потвърдена от ЦИК.

Според Алгафари решението на ГЕРБ да не издига собствена кандидатпрезидентска двойка променя значително надпреварата. Той твърди, че партията е разполагала с достатъчно разпознаваеми фигури, които биха могли да участват във вота, но е избрала да остане извън него.

Анализаторът не очаква Бойко Борисов да призове симпатизантите на партията да подкрепят Гюров и Кандев.

"Не си представям просто как той би могъл да призове симпатизантите на ГЕРБ да гласуват за Гюров и Кандев, след всичко, което те направиха по време на служебния им кабинет спрямо ГЕРБ", коментира Алгафари.

Гюров беше служебен министър-председател от 19 февруари до 8 май 2026 г., а Кандев изпълняваше длъжността главен секретар на МВР. Двамата официално обявиха кандидатурите си за президент и вицепрезидент на 1 септември.

Алгафари очаква част от ГЕРБ да предпочете Йотова

По думите му е възможно част от симпатизантите на ГЕРБ да дадат гласа си за Илияна Йотова, вместо за двойката Гюров-Кандев. Това обаче е негова политическа прогноза, а не данни от социологическо проучване.

Алгафари аргументира позицията си с отношенията между бившия служебен кабинет и ГЕРБ. Самият Борисов също заяви по-рано през септември, че според него Гюров и Кандев не могат да спечелят избирателите на партията.

"Когато си изгорил мостовете и към едните, и към другите, не виждам как би могъл да събереш гласове", заяви Алгафари, визирайки ГЕРБ и ДПС.

Според него Гюров и Кандев все пак могат да достигнат до втори тур, но анализаторът обвързва това с липсата на друга силна кандидатура към момента. Кандидатпрезидентската двойка вече е внесла документите си за участие във вота, а "Да, България" обяви подкрепата си за нея.

Алгафари смята още, че Борисов насочва усилията си към бъдещи политически битки и към обновяване на ГЕРБ. По отношение на Йотова той посочва дългогодишния ѝ политически опит като едно от обстоятелствата, които според него работят в нейна полза.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г.

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