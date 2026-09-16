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Евростат: България е първа в ЕС по ръст на почасовите разходи за заплати

Евростат: България е първа в ЕС по ръст на почасовите разходи за заплати

Увеличението е с 9,9% спрямо същия период на миналата година, показват последните данни на Евростат

България отчита най-високия годишен ръст в Европейския съюз на почасовите разходи за заплати и възнаграждения през второто тримесечие на 2026 г. Увеличението е с 9,9% спрямо същия период на миналата година, показват последните данни на Евростат.

За сравнение, средният ръст в ЕС е 3,2%, а в еврозоната – 3%. Показателят включва брутните заплати и възнаграждения в пари и натура, както и бонусите и допълнителните плащания към служителите.

След България се нареждат Литва с годишен ръст от 9,6% и Хърватия с 8,9%. Най-слабо увеличение е отчетено в Люксембург и Румъния – по 1,8%, следвани от Франция и Италия с по 2,1%.

Въпреки че България вече заема първата позиция в ЕС, темпът на увеличение се забавя. През първото тримесечие на 2026 г. почасовите разходи за заплати и възнаграждения в страната нараснаха с 13,2% на годишна база. Тогава България беше втора в ЕС след Унгария, където беше отчетено увеличение от 16,4%.

Ръстът се забавя и в ЕС

Забавяне се наблюдава и на европейско равнище. През второто тримесечие на 2025 г. почасовите разходи за заплати в ЕС са се увеличили с 4,4% на годишна база. През първото тримесечие на тази година ръстът се е понижил до 3,7%, а през второто – до 3,2%.

Подобна тенденция се отчита и в еврозоната, където увеличението се забавя от 4,1% през второто тримесечие на миналата година до 3,4% през първото и 3% през второто тримесечие на 2026 г.

Общите разходи за труд у нас също нарастват с 9,9%

Евростат отчита отделно и общите почасови разходи за труд. Освен заплатите и възнагражденията този показател включва осигурителните вноски за сметка на работодателя и данъците върху заетостта, като се приспадат получените от работодателя субсидии.

В България общите почасови разходи за труд също са се увеличили с 9,9% на годишна база през второто тримесечие. Разходите извън заплатите са нараснали с 10%.

И тук темпът е по-нисък спрямо началото на годината. През първото тримесечие общите почасови разходи за труд в страната отчетоха ръст от 13,4%, като разходите извън заплатите се увеличиха с 14,2%, а тези за заплати и възнаграждения – с 13,2%.

Средно за ЕС общите почасови разходи за труд са се повишили с 3,2% през второто тримесечие, докато в еврозоната увеличението е 3,1%.

По основни икономически дейности най-силен ръст в ЕС е регистриран в строителството – 3,9%. В услугите увеличението е 3,1%, а в промишлеността – 3%. Извън бизнес икономиката почасовите разходи за труд са нараснали с 3,3%.

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