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Най-малко 60 човека са загинали при срутване на мина в Судан

Най-малко 60 човека са загинали при срутване на мина в Судан
АП/БТА

Местните източници подчертават, че катастрофалният брой на жертвите в отдалечения рудник е директна последица от пълната липса на мерки за безопасност и недостига на спасително оборудване

Най-малко 60 души загубиха живота си в неделя при срутване в златна мина, разположена в изолиран район на север от град Ан-Нухуд в Судан, информираха днес трима местни представители пред агенция Ройтерс.

Макар Судан да се нарежда сред водещите производители на злато на африканския континент, по-голямата част от ценния метал се извлича чрез примитивни и опасни методи за ръчен добив. Впоследствие продукцията масово се изнася нелегално извън границите на страната.

Местните източници подчертават, че катастрофалният брой на жертвите в отдалечения рудник е директна последица от пълната липса на мерки за безопасност и недостига на спасително оборудване в импровизираните минни шахти.

Самият град се намира на територията на щата Западен Кордофан. Този регион е под окупацията на паравоенната групировка Сили за бърза подкрепа (СБП), за която добивът на злато представлява критично важен източник на финансови приходи.

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