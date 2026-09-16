Манфред Вебер: Ерата на наивността приключи

Европа е изправена пред фундаментална промяна, която я засяга чрез три големи сътресения – технологично, геополитическо и социално-икономическо. Това заяви председателят на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер в дебата след речта за състоянието на Европейския съюз, предава БТА.

Първият трус е провокиран от изкуствения интелект, който трансформира ежедневието ни. Второто предизвикателство е от геополитическо естество. Вебер подчерта, че „ерата на наивността приключи“, визирайки кадрите от срещата на върха на БРИКС, където руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин координират планове за нов световен ред.

Третото сътресение засяга вътрешната стабилност на обществата в ЕС. Лидерът на най-голямата фракция в ЕП алармира, че континентът губи по 27 000 промишлени работни места на месец. Той призова за промяна в подхода — слушане на гражданите вместо поучения, като отбеляза, че екологичният преход изисква иновации, а не забрани.

Вебер постави сериозен акцент върху сигурността, настоявайки за реален европейски отбранителен стълб. Според него повишаването на бюджетите е безсмислено, ако се поддържат „27 армии бонсаи“.

Вместо това той поиска единен пазар за въоръжение, общо командване, европейски спътници и дронове, както и неделима интеграция на отбранителния капацитет. Преди това Фон дер Лайен лансира сходни идеи, сред които механизъм за координация при хибридни заплахи (наподобяващ член 4 от договора на НАТО), създаване на Европейски съвет за сигурност и инструмент за стратегическа отбрана.

Като последен стълб за справяне с кризите Вебер посочи икономическия растеж, който изисква разширяване на единния пазар и инвестиции в дигитализацията. Той приветства и партньорствата с трети страни, давайки за пример присъствието на канадския премиер Марк Карни. Евродепутатът отбеляза, че търговските споразумения градят алтернативен световен ред, а Фон дер Лайен допълни концепцията с предложение за „Алианс за бъдещето“, който да превърне Канада в първия асоцииран член на ЕС.