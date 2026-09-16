Русия осъди канадски гражданин на 7 години затвор за държавна измяна

Върховният съд на руската република Коми наложи наказание от 7 години лишаване от свобода в наказателна колония с максимално строг режим на мъж с двойно руско и канадско гражданство по обвинение в държавна измяна, съобщиха световните агенции Ройтерс и ТАСС.

Осъденият Николай Зюзев е признат за виновен за това, че е обучавал в чужбина лидери на „национални освободителни движения“ на руски етнически малцинства.

Според разследването на руската Федерална служба за сигурност (ФСС), тази дейност е имала за цел да подкопае териториалната цялост и суверенитета на Руската федерация чрез оказване на помощ на чужди държави и организации. Към присъдата му е добавена и една година ограничена свобода.

От пресслужбата на силовото ведомство допълват, че Зюзев е бил въвлечен в разпространението на „екстремистки“ материали и е действал по заръка на правителствени структури и мозъчни тръстове от Европейския съюз.

Агенция Ройтерс отбелязва, че в Русия съществуват десетки коренни етнически групи (включително татари мюсюлмани и буряти будисти). Самият Зюзев е бил арестуван на територията на Коми.