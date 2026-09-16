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Ще спасят ли първата градска болница на Пловдив - "Свети Мина" с нов заем?

Ще спасят ли първата градска болница на Пловдив - "Свети Мина" с нов заем?
Снимка: БНТ

Дължим 45 000 евро на персонала, заяви управител на МБАЛ “Свети Мина“ – Пловдив

Една общинска болница в Пловдив от години е в капана на финансова криза, информира БНТ. И оцелява по формулата от заем към нов заем, за да поддържа квалифициран медицински персонал и качествено здравно обслужване на своите пациенти. От началото на годината многопрофилната болница „Свети Мина“ отново е натрупала дълг от 300 хиляди евро. А ръководството търси спешно решение с искане за безлихвен заем, който трябва да бъде гласуван от общинския съвет.

Първата градска болница на Пловдив, създадена в началото на 19 век отново се бори за финансовото си оцеляване и възможността да лекува пациенти. Наследени от години проблеми затварят в омагьосан кръг от задлъжнялост и медицинския персонал и ръководството. 30% от заплатите за юли не са изплатени. Задълженията към доставчици също са воденичен камък върху финансовото състояние на болницата.

Персоналът е 99 човека към днешна дата. Дължим 45 000 евро на персонала от тези 30%. Това е дължима сума, която се изплаща в рамките на един месец.", заяви Красимир Вальов, управител на МБАЛ “Свети Мина“ – Пловдив.

Доктор Красимир Вальов е управител на болницата от почти 10 месеца. Поема общинското лечебното заведение след кибератака, която се отразява на комуникацията със здравно осигурителната каса.

"И един месец се наложи всичко да се пише на ръка, след това да се прехвърля с под постоянен контрол на РЗОК – град Пловдив. Може би оттам станаха тези резки спадове на заработката на болницата по пътя на Касата, който финансов дефицит не можахме да възстановим и до момента. Всъщност дейността ни на 96% е по пътя на НЗОК. От нея се разплащаме с персонала, което съм държал и до последните месеци", заяви Вельо

Порочният кръг, който трябва да бъде прекъснат, е свързан с дейността на болницата. Като няма дейност, заплатите намаляват, а това води до отлив и на квалифицирани специалисти.

От това отделно намаля дейността, отделно бягат добрите специалисти в другите, най-често частни лечебни заведения, и това свива нашата дейност. Сега екипът, който е останал тука, трябва да ви кажа с голямо задоволство, че е с достатъчно отговорност гледа на поставените задачи за дейност и последните два месеца наистина — август, сега и септември върви добре. Единственото, което ще спаси МБАЛ – "Свети Мина", това е дейност", каза Вельов.

За да стъпи на краката си болницата за активно лечение „Свети Мина“ е отправила предложение към община Пловдив дълговете и да бъдат покрити с безлихвен заем от 300 000 евро. Финансовото състояние на лечебното заведение е обсъдено и на специална среща с ресорния заместник – кмет и членове на здравната комисия в местния парламент.

"Всичките тези проблеми бяха разисквани и тогава се взе решение, да поискаме този заем и да се надяваме, че Общинският съвет ще го одобри. Да се надяваме, че този заем ще бъде последният.", каза Вельов.

Лилия Недева, директор на Дирекция „Здравеопазване“ – Община Пловдив: „На следващата сесия, ще предложим на Общинския съвет (и най-вероятно, и се надявам на това, тъй като, доколкото знам, има разбирателство вече за това) да отпуснем още един, поредния заем на Болница „Свети Мина“, за да може тя да покрие стари задължения и работни заплати, които са забавени към момента.“

За да спре натрупването на загуби общинската болница се преструктурира. Закриват се губещи звена, а фокусът се измества върху печелившите направления и съвременни болнични отделения – като това по кардиология.

Лилия Недева, директор на Дирекция „Здравеопазване“ – Община Пловдив заяви, че то е пример за това как трябва да изглежда едно отделение в нашата общинска болница „Свети Мина“. "Благодарение на д-р Шишков, който е началник на отделението, това кардиологично отделение е едно от най-добре работещите ни такива в болницата.“, каза Недева.

"Досега използваемостта на леглата в МБАЛ „Свети Мина“ са били около 30 процента. Критичната цифра, която трябва да достигнем, за да се самофинансираме по НЗОК, е около €300 000 месечно, което е съвсем постижимо", каза Красимир Вальов.

През миналата есен общинската болница получи зелена светлина за инвестиционен кредит в размер до 4 милиона лева за модернизация. Този заем все още не е използван. И въпреки че от години болницата стои на ръба на фалита, лечебното заведение продължава да изпълнява важна медицинска дейност обслужвайки хиляди пациенти от града и региона. Севина Чеширкова е един от хората на лечение в клиниката по кардиология.

Севина Чеширкова, пациент: "Професионализмът на д-р Шишков и на целия екип, на цялата клиника и вниманието ти дават някакви сили да продължиш напред. И определено вече се чувствам по-добре и с надеждата, че съвсем добре ще се почувствам накрая."

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