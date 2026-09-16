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Асен Василев за „Петрохан“: Къде е била ДАНС три години и кой е покровителствал това?

Асен Василев за „Петрохан“: Къде е била ДАНС три години и кой е покровителствал това?

Коментарът му идва след оповестяването на нови данни от разследването на смъртта на шестима души в районите на хижа „Петрохан“ и връх Околчица

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев поиска отговори за действията на ДАНС по случая „Петрохан“ и постави въпроса какво е предприела службата след получени сигнали още през 2022 г. Коментарът му идва след оповестяването на нови данни от разследването на смъртта на шестима души в районите на хижа „Петрохан“ и връх Околчица.

„Има подадени сигнали в ДАНС. ДАНС - 2022 година. Къде е спал ДАНС три години? Какво е направил? Кой в ДАНС е покровителствал това нещо? Защо ДАНС не са сигнализирали прокуратурата? Кметът на София Васил Терзиев няма служебното задължение да покровителства, отговорността е на ДАНС“, заяви Василев на брифинг в парламента.

Повод за реакцията му са новите обстоятелства, оповестени във връзка с разследването по случая „Петрохан–Околчица“. На 14 септември прокуратурата и МВР представиха допълнителна информация по досъдебните производства за смъртта на шестимата мъже. Според прокуратурата към този етап не са установени данни за чужда намеса при смъртта им.

В публичното пространство бяха поставени и въпроси за контактите на столичния кмет Васил Терзиев с хора, свързани с хижа „Петрохан“. Василев обаче насочи вниманието към действията на службите и отговорността им да реагират при получена информация за евентуални престъпления.

Василев отправи обвинения към ДАНС

Лидерът на ПП направи паралел и с друг случай, като отправи тежки обвинения към служители на ДАНС.

„Това прилича на случилото се в Пловдив, където пак ДАНС са знаели и нищо не са направили за неофашистките групи. Очевидно някои в ДАНС покровителстват групи, които нанасят щети на българските деца“, каза Василев.

Той постави въпроси и за отговорността на ръководството на службата.

„И нека да припомним, че от 2021 година шеф на ДАНС е Пламен Тончев, лично назначение на Румен Радев, който отказа Тончев да бъде сменен, когато академик Денков поиска смяната на Тончев като председател на ДАНС. И сега го назначи за втори път. И тук въпросът е: тези покровители ли са в ДАНС? Тончев знае ли за тях? И премиерът знае ли за тях? Това е истинският въпрос и трябва да се стигне до дъното на точно този скандал“, заяви Асен Василев.

По-рано през годината също бяха поставяни въпроси за действията на институциите по сигнали, свързани със случая. Публично беше съобщено, че са открити данни за престъпление и материали са били предадени на прокуратурата, като остана въпросът какво е последвало след това.

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