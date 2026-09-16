Предимно слънчево с краткотрайни валежи на места утре

Предимно ясна ще остане нощта над страната, като вятърът почти навсякъде ще стихне. Над крайните югоизточни райони облачността временно ще се увеличи и на места ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове в отделни низини и по поречията се очаква намалена видимост.

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а в София - около 10°. През деня на 17 септември времето ще е слънчево, със слаб източен вятър, който в източната част на страната временно ще се усилва до умерен. Дневните температури ще достигнат 26°-31°, като за София се очакват около 27°.

Слънчево време ще преобладава и в планинските райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток. Около 19° ще достигнат температурите на 1200 метра надморска височина, а на 2000 метра ще са около 12°.

Сутринта по българското Черноморие на места ще има ниска облачност и намалена видимост, а по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Впоследствие времето ще се изясни и през деня ще преобладава слънчево време. Източният вятър ще бъде слаб, временно умерен.

Максималните температури по крайбрежието ще са между 23° и 26°. Морската вода е с температура 23°-24°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.