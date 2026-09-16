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По-малко туристи, но повече пари: Хотелите в Хасковско отчетоха 1,55 млн. евро през юли

По-малко туристи, но повече пари: Хотелите в Хасковско отчетоха 1,55 млн. евро през юли
БТА

Турските граждани са реализирали 70% от нощувките на чужденци в областта

Хотелите и местата за настаняване в Хасковска област са изкарали повече пари през юли, въпреки че броят на нощувките е намалял спрямо година по-рано. Приходите са достигнали 1,557 млн. евро, което е ръст от 20,9% на годишна база.

Турските граждани продължават да са най-големият чуждестранен пазар за региона. Те са реализирали 70% от всички нощувки на чужденци през месеца, показват данните на отдел „Статистически изследвания – Хасково“ към Териториалното статистическо бюро – Юг.

През юли в Хасковска област са работили 98 места за настаняване с 10 и повече легла, разполагащи с общо 4357 легла. В тях са отчетени 36 406 нощувки, което е с 8,5% по-малко в сравнение с юли 2025 г.

От всички нощувки 19 536 са реализирани от чуждестранни гости, а останалите са на български туристи.

Общо 18 239 души са пренощували в местата за настаняване в областта през юли. Българските туристи са били 6601, докато чуждестранните гости са достигнали 11 638.

Чужденците обаче са оставали за по-кратко време. Средният престой на българските туристи е бил 2,6 нощувки, докато при чуждите гости той е 1,7 нощувки.

Заетостта на легловата база е достигнала 27%, което представлява спад от 3,1 процентни пункта спрямо юли миналата година. Най-висока е била заетостта в местата за настаняване с четири и пет звезди – 36,3%.

Въпреки по-ниската заетост приходите растат значително. От общо 1,557 млн. евро постъпленията от чуждестранни туристи са 939 700 евро, а българските гости са донесли 617 600 евро.

Това означава, че чуждестранните туристи са генерирали около 60% от приходите от нощувки в областта през юли.

На национално ниво картината е сходна. През юли броят на нощувките в местата за настаняване в България е намалял с 5,4% спрямо същия месец на 2025 г., но приходите са се увеличили с 11,4%.

Данните показват разминаване между броя на реализираните нощувки и приходите от тях – туристическият поток е по-малък, но постъпленията от настаняване са по-високи.

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