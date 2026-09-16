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Азербайджан подготвя нов енергиен кабел до България през Турция

Азербайджан подготвя нов енергиен кабел до България през Турция
Pixabay

В своето изявление Джейхун Байрамов уточни, че освен транзитния кабел към България, разговорите са обхванали и изграждането на друга захранваща линия, свързваща Турция с ексклава Нахичеван

Азербайджан разработва инфраструктурен проект за нова енергийна връзка, която предвижда полагането на захранващи кабели между Азербайджан, Грузия, Турция и България. Реализацията на тази инициатива беше основна тема на провелата се вчера среща между азербайджанския външен министър Джейхун Байрамов и турския му колега Хакан Фидан, съобщи Анадолската агенция.

В своето изявление Джейхун Байрамов уточни, че освен транзитния кабел към България, разговорите са обхванали и изграждането на друга захранваща линия, свързваща Турция с ексклава Нахичеван. Според него тези съвместни проекти в сектора на зелената енергия ще разкрият огромен потенциал за пренос на алтернативна енергия. По този начин ще се задоволят нуждите не само на местните пазари, но и на консуматорите в Европа, до които доставките ще достигат транзитно през турска територия.

Първият дипломат на Баку подчерта, че тези инициативи се реализират в пълна координация с Турция и притежават дългосрочна стратегическа перспектива, ориентирана към следващите десетилетия. Като ключов приоритет той изведе именно транспортирането на произвежданата в Азербайджан зелена енергия към европейския пазар чрез трасе, преминаващо под Черно море.

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