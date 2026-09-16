Самоходен плавателен съд е заседнал в българо-румънския участък на река Дунав
Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 127 см спрямо условната кота нула
Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниското ниво. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".
По информация на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителната агенция „Морска администрация“ през последните 24 часа в района на румънския град Корабия е заседнал самоходен плавателен съд. Той е извън фарватера (плавателния път) и не затруднява преминаването на останалите кораби.
За последното денонощие край Никопол и Ново село е отчетено повишение на нивото на река Дунав със сантиметър. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между един и два сантиметра.
Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 127 см спрямо условната кота нула. За последното денонощие то е спаднало с два сантиметра. Прогнозата за идните няколко дни е нивото да се повиши.
В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.