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Испански министър: Гран При на Мадрид беше пълен провал

Испански министър: Гран При на Мадрид беше пълен провал
БТА

„Екип" определи пистата като „смъртоносна машина за сън“

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте остро разкритикува дебютната Гран При на Испания във Формула 1 на новата писта „Мадринг" в Мадрид и го определи като „пълен провал“. В своя публикация в социалните мрежи той заяви, че дизайнът на пистата прави изпреварванията невъзможни.

Кими Антонели спечели дебютното състезание на „Мадринг“

Пуенте е първият представител на властта, който казва това, което видяха и мислят милионите фенове на Формула 1, останали озадачени от скучното състезание. Той сподели и гневен пост на фенска група, в който се настоява да бъдат уволнени всички, които са отговорни за дизайна на „Мадринг".

Политическата намеса добавя ново измерение към нарастващото недоволство срещу пистата в Мадрид, която вече е подложена на силен натиск за промени след първото си състезание, в което почти липсваха изпреварвания.

Френският всекидневник „Екип“ беше особено язвителен, описвайки пистата като „смъртоносна машина за сън“, а пилотът на Ауди Габриел Бортолето се съгласи с оценката: „Почти заспах“.

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