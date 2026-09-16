Испански министър: Гран При на Мадрид беше пълен провал

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте остро разкритикува дебютната Гран При на Испания във Формула 1 на новата писта „Мадринг" в Мадрид и го определи като „пълен провал“. В своя публикация в социалните мрежи той заяви, че дизайнът на пистата прави изпреварванията невъзможни.

Кими Антонели спечели дебютното състезание на „Мадринг“

Пуенте е първият представител на властта, който казва това, което видяха и мислят милионите фенове на Формула 1, останали озадачени от скучното състезание. Той сподели и гневен пост на фенска група, в който се настоява да бъдат уволнени всички, които са отговорни за дизайна на „Мадринг".

Политическата намеса добавя ново измерение към нарастващото недоволство срещу пистата в Мадрид, която вече е подложена на силен натиск за промени след първото си състезание, в което почти липсваха изпреварвания.

Френският всекидневник „Екип“ беше особено язвителен, описвайки пистата като „смъртоносна машина за сън“, а пилотът на Ауди Габриел Бортолето се съгласи с оценката: „Почти заспах“.