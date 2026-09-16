ООН осъди атаките на хутите срещу Саудитска Арабия

Организацията на обединените нации (ООН) осъди нападенията на хутите срещу граждански обекти и енергийния сектор в Саудитска Арабия, съобщи саудитската новинарска агенция СПА, цитирано по БТА.

Световната организация акцентира върху необходимостта от гарантиране на морската сигурност в Червено море и пълното възстановяване на свободата на корабоплаването в протока Баб ел-Мандеб в съответствие с нормите на международното право и решенията на Съвета за сигурност.

Тази официална позиция бе заявена на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, свикано специално заради ескалацията на напрежението около протока Баб ел-Мандеб. В рамките на срещата помощник генералният секретар на ООН Халед Хиари обърна специално внимание на последните удари, поразили обекти на саудитска територия.

Хиари призова за стриктно спазване на правата за транзит по тези водни пътища, позовавайки се на Резолюция 2722 на Съвета за сигурност. Той отправи и остро предупреждение, че продължаващите посегателства срещу търговските маршрути крият сериозен риск за международния мир и сигурност, като могат да разклатят глобалните енергийни пазари, да застрашат продоволствената сигурност и да нанесат тежки щети върху икономиките на най-бедните региони в света.