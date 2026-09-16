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Урсула фон дер Лайен обяви съвместна среща на върха с Румен Радев

Урсула фон дер Лайен обяви съвместна среща на върха с Румен Радев
Снимка: БТА

В изявлението си тя представи международен инфраструктурен проект, известен като „Средният коридор“, който има за цел да осигури директна връзка на Централна Азия и Южен Кавказ с единния европейски пазар

Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България. Това обяви председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на традиционната си годишна реч за състоянието на Европейския съюз.

В изявлението си тя представи международен инфраструктурен проект, известен като „Средният коридор“, който има за цел да осигури директна връзка на Централна Азия и Южен Кавказ с единния европейски пазар. Финансирането на инициативата ще се реализира по линия на стратегията Global Gateway, като амбицията е да бъдат привлечени до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции.

Фон дер Лайен очерта основните цели пред проекта до 2030 г., които включват утрояване на търговските потоци, диверсификация на трасетата и сериозно съкращаване на времето за транзит на товари. Тя изтъкна, че в съвременната динамична епоха сигурността и икономическият просперитет на Европа зависят пряко от външните ѝ партньорства.

В геополитически план председателката на ЕК отчете сериозен напредък, като подчерта, че през тази година общността е сключила споразумения за свободна търговия с ключови партньори като Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия. С тези нови пактове ЕС вече разполага с работещи търговски канали с над 80 държави, което е глобален рекорд.

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