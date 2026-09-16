Пожар избухна край Околовръстния път в София, димът се усеща в различни квартали

Голям пожар избухна в София в района зад хлебозавод „Симид“, в близост до Околовръстния път. По първоначална информация към мястото са изпратени между пет и шест пожарни автомобила.

Огнеборците са започнали гасенето, като основната задача на екипите е да ограничат разпространението на пламъците.

Пожарът е предизвикал гъст дим, който се усеща в района на „Люлин“. Жители на различни части на столицата съобщават и за силна миризма на изгоряло.

По сигнали на местни жители огънят е в района на базите на „Екобулпак“ и фирма „Пушкаров“. Тази информация обаче все още не е официално потвърдена от компетентните институции.

Миризма на пушек е усетена и в други части на София, включително около Сточна гара. В социалните мрежи граждани публикуват сигнали за задимяването и се интересуват от произхода му.

Към момента няма официална информация за пострадали хора или за размера на материалните щети.

Ситуацията остава динамична, а пожарникарите продължават работа на място. Очаква се повече информация за причините за пожара и състоянието на района след приключването на първоначалните действия на екипите.

Столичната община вече е съобщавала за сериозен пожар в района на „Люлин“ през юли, когато огънят засегна база за преработка на отпадъци. След инцидента общината извърши и допълнителен мониторинг на качеството на въздуха в района.