Димящ самолет над Бургас вдигна тревога, от летището успокоиха: Няма авария

Гъст и тъмен дим, излизащ от самолет в небето над Бургас, притесни жители на града и предизвика публикации за възможна авария. От Летище Бургас обаче категорично отрекоха да е имало извънредна ситуация.

По данни на аерогарата нито на борда на машината е възникнала авария, нито на летището са били предприемани действия, свързани с инцидент.

Самолетът е Ан-12 - по-стар модел въздухоплавателно средство, при който отделянето на по-видим и тъмен дим от изгорелите газове не е необичайно. От летището уточняват, че подобна следа сама по себе си не означава наличие на технически проблем.

От аерогарата призоваха да не се разпространява непотвърдена информация, която може да създаде излишно напрежение. При реална извънредна ситуация обществеността ще бъде информирана своевременно.

Работата на Летище Бургас продължава нормално и няма данни за инцидент или аварийна ситуация.