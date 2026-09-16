Новини
Търси
Подкаст
Общество

Димящ самолет над Бургас вдигна тревога, от летището успокоиха: Няма авария

Димящ самолет над Бургас вдигна тревога, от летището успокоиха: Няма авария
БТА (архив)

По-тъмният дим е характерен за по-стария модел Ан-12 и не е признак сам по себе си за техническа неизправност

Гъст и тъмен дим, излизащ от самолет в небето над Бургас, притесни жители на града и предизвика публикации за възможна авария. От Летище Бургас обаче категорично отрекоха да е имало извънредна ситуация.

По данни на аерогарата нито на борда на машината е възникнала авария, нито на летището са били предприемани действия, свързани с инцидент.

Самолетът е Ан-12 - по-стар модел въздухоплавателно средство, при който отделянето на по-видим и тъмен дим от изгорелите газове не е необичайно. От летището уточняват, че подобна следа сама по себе си не означава наличие на технически проблем.

От аерогарата призоваха да не се разпространява непотвърдена информация, която може да създаде излишно напрежение. При реална извънредна ситуация обществеността ще бъде информирана своевременно.

Работата на Летище Бургас продължава нормално и няма данни за инцидент или аварийна ситуация.

Още по темата

Георги Пеев: Няма американски или съюзнически военни самолети на български летища

Георги Пеев: Няма американски или съюзнически военни самолети на български летища

Дрон едва не удари самолета на Зеленски на път за Норвегия

Дрон едва не удари самолета на Зеленски на път за Норвегия

Петима загинаха при катастрофа с товарен самолет на Amazon в Маями

Петима загинаха при катастрофа с товарен самолет на Amazon в Маями

Буйстващ пътник беше вързан с тиксо за седалката в самолет

Буйстващ пътник беше вързан с тиксо за седалката в самолет

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Водещи

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 4 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 7 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 12 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 19 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 23 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 24 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 28 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 33 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 40 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 41 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 45 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 47 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 55 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 56 минути