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Най-възрастният мъж в Италия почина на 112 години

Най-възрастният мъж в Италия почина на 112 години
Pixabay

По-възрастна от него е единствено 115-годишната Лучия Сандженито от Стурно

Най-възрастният мъж в Италия Витантонио Ловало е починал на 112-годишна възраст в Авиляно, провинция Потенца, съобщава италианската агенция „Аднкронос“.

Ловало, познат сред местните жители с прякора Зитон, е роден на 25 март 1914 г. в малкото селище Сарнели, където прекарва целия си живот. Раждането му е официално регистрирано три дни по-късно – на 28 март.

Той беше най-възрастният мъж и вторият най-възрастен човек в Италия. По-възрастна от него е единствено 115-годишната Лучия Сандженито от Стурно. Тя е най-възрастният жив човек в страната и третият най-възрастен в света.

Кметът на Авиляно Джузепе Мека заяви, че със смъртта на Ловало градът губи част от своята история.

По думите му 112-годишният мъж е бил символ и жива памет на местната общност, олицетворявайки трудолюбието, привързаността към семейството, родната земя и местните корени.

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