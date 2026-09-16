Откриха предполагаеми взривни вещества в дома на 73-годишен мъж в Монтанско

Предмети, наподобяващи взривни устройства, са открити в имот на 73-годишен мъж в монтанското село Смоляновци, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 15 септември от самия собственик на имота, който съобщил за намерени съмнителни предмети в къщата.

На място са изпратени полицейски служители. При извършените действия са открити и иззети седем метални цилиндрични предмета с жици, които наподобяват капсул-детонатори.

Предметите са изпратени за криминалистическа експертиза, която трябва да установи техния вид и предназначение.

По случая продължава разследване под надзора на прокуратурата.