Парламентът прие на първо четене промени за ускоряване на работата на Търговския регистър

Годишните финансови отчети (ГФО) да се обработват в отделен поток в Търговския регистър, предвиждат законови промени, приети на първо четене от Народното събрание. Целта е да се намали натрупаното забавяне в Агенцията по вписванията и да се предотврати блокирането на други производства по партидите на дружествата.

Законопроектът е внесен от председателя на парламентарната правна комисия Янка Тянкова и народни представители от „Прогресивна България“.

Предложението предвижда Агенцията по вписванията да поддържа отделен поток за заявленията за обявяване на годишни финансови отчети, доклади и декларации. Така обработването им няма да възпрепятства разглеждането на други заявления по съответната партида.

Според представени от Тянкова данни до края на септември 2026 г. броят на неразгледаните заявления за обявяване на ГФО се очаква да достигне между 900 000 и 1 млн.

До 30 допълнителни служители в Агенцията по вписванията

Друга предложена мярка е временно увеличаване на капацитета на Агенцията по вписванията. През следващите две години изпълнителният директор ще може да назначава допълнителни експерти на срочни едногодишни трудови договори извън утвърдената щатна численост. Броят им няма да може да надвишава 30 души.

Със законопроекта се прецизират и разпоредби, свързани със Закона за въвеждане на еврото.

Даниела Кършева от „Прогресивна България“ заяви, че затрудненията с обработването на годишните финансови отчети съществуват от години. Според нея натрупването на заявления показва липса на навременни управленски и законодателни решения.

По думите ѝ привличането на допълнителни служители, макар и временно, ще позволи натрупаните заявления да бъдат обработени. Тя посочи още, че щатната численост на длъжностните лица не е променяна от години, въпреки добавянето на нови функционалности в регистъра.

Божанов предупреди за възможни проблеми

Божидар Божанов от „Демократична България“ изрази съмнения дали разделянето на заявленията в два отделни потока ще постигне търсения резултат.

По думите му между 10 и 15% от заявленията за ГФО в момента водят до разглеждането и на други актове по съответната партида. Според него разделянето на потоците крие риск част от тези заявления да останат необработени за по-дълго време.

Божанов посочи, че трайно решение се очаква с въвеждането на единната входна точка за финансовите отчети, която би трябвало да заработи през следващата година. Той предупреди, че предложената сега норма е насочена към решаването на текущ проблем със заварените случаи, но може да създаде затруднения в бъдеще.

Николета Тодорова не сподели тези опасения и подчерта, че забавянето на ГФО датира още от 2019 г. и засяга както бизнеса, така и адвокатите. Според нея предложените мерки адресират проблеми, натрупвани с години.

Спор дали проблемът е временен или системен

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ посочи, че ГФО и досега не са били разглеждани самостоятелно, а сегашното натоварване е свързано и с изискванията около въвеждането на еврото.

Според него предложеното решение е разумна временна мярка, тъй като занапред отчетите ще се обявяват автоматично. Стоев обаче постави въпроса доколко ще има интерес към предвидените 30 временни позиции и какво ще се случи с назначените и обучени служители след изтичането на договорите им.

Петър Петров от „Възраждане“ също изрази съмнения, че разделянето на потоците ще реши проблема с натрупаните финансови отчети. Според него основният въпрос е липсата на адекватни срокове за разглеждането им и необходимостта от повече служители. Той предложи мярката да има временен характер – например за срок от две години.

Александра Стеркова от „Демократична България“ предупреди, че разделянето на заявленията в „две опашки“ може допълнително да задълбочи проблема. Като слабост тя посочи и липсата на конкретен срок, в който годишните финансови отчети трябва да бъдат разглеждани.

Мирослав Иванов от „Продължаваме промяната“ коментира, че проблемите са били натрупвани в продължение на години и отправи критики към предишни управления за липсата на своевременни действия за преодоляването им.